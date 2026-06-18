Son Mühür- CHP’de sular durulmuyor. Genel Merkez’de Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) sonrası teşkilatlarda köklü bir değişikliğe gidildi. Bu süreçte dikkat çeken en önemli değişiklik, İzmir İl Başkanlığı kanadında yaşandı.

İzmir İl Teşkilatı yeniden şekilleniyor

MYK kararı doğrultusunda, aralarında İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve yönetiminin de bulunduğu bazı il başkanlıkları görevden el çektirildi.

Boşalan İzmir koltuğuna ise İzmir siyasetinin yakından tanıdığı bir isim olan, Çiğli’nin eski Belediye Başkanı Utku Gümrükçü getirildi.

"İzmir'i yeniden birleştireceğiz"

Görevine başlayan Utku Gümrükçü, parti içindeki küskünlükleri bitirmek adına bir yaklaşımda bulunuyor. Sürece hakkında konuşan Gümrükçü, "CHP Genel Merkezi, İzmir'i yeniden bütünleştirmemiz için bana önemli bir görev verdi. Dün üzerimize düşeni nasıl yaptıysak, yarın da en iyi şekilde yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Her atamada tepki de olur, destek de. Ama İzmir'de benim girmediğim ilçe, dolaşmadığım ev yoktur; herkes beni tanır.

İzmir'i yeniden birleştireceğiz ve tüm belediye başkanlarımıza sahip çıkarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Çalışmalara başladı

Utku Gümrükçü, il başkanlığı görevini devralır almaz yoğun bir mesaiye başladı. Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yargılandığı davanın duruşma sürecini bizzat takip eden Gümrükçü, adliye çıkışında Neptün Soyer ile bir araya geldi.

Ayrıca, Seferihisar Belediyesi’nde yaşanan hareketli günlerin ardından Gümrükçü, Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile temasa geçerek süreci yakından izlediğini dair bir "geçmiş olsun" ziyaretinde bulundu.