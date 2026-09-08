Son Mühür- İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı.

Ata, yayımladığı mesajda 9 Eylül'ün sadece bir kentin değil, bütün bir ülkenin bağımsızlık simgesi olduğunun altını çizdi.

"Sadece İzmir’in kurtuluşu değil..."

9 Eylül tarihinin taşıdığı tarihi ve ekonomik öneme vurgu yapan İESOB Başkanı Yalçın Ata; "9 Eylül tarihi sadece İzmir’in kurtuluşu değil, bir milletin bağımsızlık ve ekonomik egemenliğinin tüm dünyaya ilanı, istiklal mücadelesinin zaferle taçlandığı gündür." ifadelerini kullandı.

"Kentimizi büyütmek her zaman temel hedefimiz olacaktır"

Kent ekonomisinin temel yapı taşlarından biri olan esnaf teşkilatının üzerine düşen sorumluluklardan bahseden Ata, ahilik anlayışından aldıkları güçle İzmir'i daha ileriye taşıma kararlılığında olduklarını belirterek;

"İzmir Esnaf Teşkilatı olarak ceddimizin bize armağan ettiği güzel kentimizi korumak ve geliştirmek için yılmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Ahilik geleneğimizden aldığımız güçle üretmek ve kentimizi büyütmek her zaman temel hedefimiz olacaktır. Çünkü bizlere düşen görev bu özel günü sadece anmak değil, Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkarak, İzmir’i yaşamın her alanında öne çıkarmaktır." dedi.

Atatürk ve aziz şehitler saygıyla anıldı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anan Ata; "Bu duygu ve düşüncelerle, 9 Eylül, İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. Yıl dönümünü ilk günkü heyecan ve gururla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanımızın bağımsızlığı için gözlerini kırpmadan canlarını veren silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."