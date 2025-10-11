Son Mühür- İYİ Parti Tire İlçe Başkanlığı’nın 4. Olağan Kongresi, Hangar Çok Amaçlı Salon’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Kongreye İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, il ve ilçe yöneticileri, çevre ilçelerin başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, delegeler ve çok sayıda partili vatandaş katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan kurulunun oluşturulmasının ardından faaliyet ve mali raporlar delegelerin onayına sunuldu.

EKİCİ GÜVEN TAZELEDİ

Mevcut İlçe Başkanı Ela Ekici, yeniden aday olduğunu açıklayarak partililerden destek istedi. Yapılan seçim sonucunda Ekici, bir kez daha İYİ Parti Tire İlçe Başkanı seçilerek güven tazeledi.

Yeni dönemde görev yapacak ilçe yönetimi ve il delegeleri de kongrede açıklandı.

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Kongre sonunda teşekkür konuşması yapan Ela Ekici, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ekici, “İYİ Parti Tire teşkilatı olarak ilçemiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güveni boşa çıkarmayacağız,” dedi.