Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (İzBBŞT), 2026-2027 sezonunun ilk perdesini "Hepimizin Öyküsü Aynı" adlı yapımın prömiyeriyle açtı. Kadınların günlük hayattaki mücadelelerini, özgürlük çabalarını ve toplumsal görünmezliklerine karşı direnişlerini konu alan eser, tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu. Sahnedeki performanslar izleyicilerden yoğun alkış aldı.

Sezonda dört yeni oyun sahnelenecek

Prömiyer gösteriminin tamamlanmasıyla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay, oyunculara çiçek takdim etti. Sahnede başarılı bir ekibin yer aldığını belirten Okyay, İzBBŞT'nin bu sezon repertuvarına dört yeni oyun ekleyerek izleyiciyle buluşacağını ifade etti.

İtalyan tiyatrosundan İzmir Sahnesine

Franca Rame ve Dario Fo’nun kaleme aldığı "Kadın Oyunları" metninden uyarlanan yapımın rejisörlüğünü Deniz Gürzumar üstlendi. Füsun Demirel’in Türkçeye çevirdiği oyunun dramaturgisini Halil Ünsal, müziklerini Nadir Kaya, koreografisini ise Sonay Eren hazırladı. Görsel kadroda sahne tasarımında Anıl Işık, kostüm tasarımında Deniz Bilgili ve ışık tasarımında Uğurcan Uslu yer aldı. Eserde Işıl Keskin, Dalya Kilimci, Buket Özkat, Dine Altıok ile Pelinsu Karayel ve Ceren Demirel rol alıyor.

Ekim Ayı boyunca sahnelenecek

"Hepimizin Öyküsü Aynı", prömiyerin ardından 9, 10, 15, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde yeniden izleyici karşısına çıkacak. Şehir Tiyatroları, sezon boyunca eski ve yeni oyunlarını program dahilinde sunmaya devam edecek. Tiyatroseverler gösterim biletlerini İzBBŞT gişelerinden ve resmi kültür sanat portalından temin edebilecek.

