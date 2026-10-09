Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Erzurum Tortumlular Derneği Başkanı Ekrem Petek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a destek mesajı yayımladı. Geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye katılan Başkan Tugay’ı siyasi kimliğinden bağımsız değerlendiren Başkan Petek, “Cemil Başkan’ın aldığı bu karar tamamen İzmir’in menfaati içindir” mesajı verdi. Başkan Petek, önümüzdeki ayların kentte olumlu anlamda büyük bir değişim yaşanacağına inandıklarının da altını çizdi.

“Bizler Cemil Başkanı sadece bir siyasi partinin temsilcisi olduğu için değil, Cemil Tugay olduğu için sevdik” mesajı veren Başkan Petek, “Dışarıdan bakıldığında mevki veya makam odaklı eleştiriler yapılsa da kendisi gerçekten garibanın yanında duran, yarıma ihtiyacı olan herkese samimiyetle elini uzatan bir isimdir. Bir ihtiyaç sahibine ulaşmak istediğimizde her zaman elinden gelenin fazlasını yapmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.

“Kararı tamamen İzmir’in menfaati içindir”

Başkan Tugay’ın aldığı kararın İzmir’in çıkarları doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini savunan Petek, “Cemil Başkan’ın aldığı bu karar tamamen İzmir’in menfaati içindir. Kendisini her konuda İzmir için feda eden, kendi kişisel çıkarını gözetmeden çalışan bir anlayışa sahip. Siyasi görüşü ne olursa olsun, geçmişte de kent için temaslarını ve görüşmelerini aralıksız sürdürdü” diye konuştu.

“Çıkarları için endişeleniyorlar”

Tugay’a yönelik eleştirileri de değerlendiren Ekrem Petek, süreçte eleştirilecek olumsuz bir durum görmediğini belirterek bazı çevrelerin tepkilerinin arkasında kişisel beklentilerin bulunduğunu ileri sürdü. Petek, “Süreçte eleştirecek kötü bir durum olduğunu düşünmüyorum. Belli çevrelerin eleştirileri tamamen mevki, makam veya kişisel çıkar endişelerinden kaynaklanıyor. Burada yapılan tek şey İzmir için bir mücadeledir” ifadelerini kullandı.

“İzmir’de bir devrim yaşanacağına inanıyorum”

İzmir’in önümüzdeki dönemde önemli bir değişim yaşayacağını düşündüğünü de dile getiren Başkan Petek, “İzmir’de bir devrim yaşanacağına inanıyorum. İzmir halkı, Cemil Başkan'ın ne kadar doğru bir karar verdiğini ve bu mücadelenin sonuçlarını önümüzdeki 5-6 ay içerisinde somut olarak görecek ve hissedecektir” diye konuştu.