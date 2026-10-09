Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon heyecanı tüm hızıyla sürüyor. İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, ligde geride kalan ilk iki haftada elde ettiği 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetin ardından 3. hafta mücadelesinde kendi seyircisi önünde parkeye çıkıyor. Sarı-siyahlılar, ligin yeni ekiplerinden Körfez Basket’i ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Enka Spor Salonu'nda kritik randevu

İzmir ekibinin ev sahipliğinde Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma yarın saat 15.30'da başlayacak. Taraftarının desteğini arkasına alarak iç saha avantajını kullanmak isteyen Petkimspor, parkeden galibiyetle ayrılarak ligdeki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Rakip Körfez Basket'in de karnesi eşit

Petkimspor'un rakibi Körfez Basket de lige benzer bir grafik ve puan durumuyla giriş yaptı. Sezon başında Manisa'dan Kocaeli'ye taşınarak isim ve şehir değişikliğine giden Körfez Basket, ligin ilk iki haftalık diliminde tıpkı Petkimspor gibi 1 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. İki dengeli ekibin mücadelesinde salondan hangi tarafın galip ayrılacağı merakla bekleniyor.