Son Mühür - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Kasım ayı toplantısı, Feshane’deki Art İstanbul Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin’in başkanlığında yapılan toplantıda; İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü ve İBB’nin ortak çalışmasıyla hazırlanan teklif ele alındı. Kent genelinde trafik işaret levhalarının sadeleştirilmesi ve bazı yol kesimlerinde hız limitlerinin yenilenmesini içeren öneri, oybirliğiyle kabul edilerek 84 noktada hız limitlerinin güncellenmesi kararlaştırıldı. Toplantı, diğer gündem maddelerinin oylanmasının ardından tamamlandı.

Revize edildi

Hız limitlerinin revizyonuna ilişkin bilgi veren Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Çalışma 2025/14 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde özetle, karayollarındaki hız sınırlarının yeniden değerlendirilerek yol yapısı üzerinde hız sınırlarını belirleyen işaretlerimin gerekliliği ve konumunun incelenip, ülke genelinde yeknesaklığın sağlanması, çalışmalarının ivedilikle yapılıp sonuçlanması talebi üzerine başlatıldı. Valilik makamı tarafından bu konuyla ilgili bir komisyon oluşturuldu. Çalışma kapsamında yine genelgede belirtilen belediyelerin bakım ve onarımından sorumlu olduğu, taşıma kapasitesi yüksek yollar tanımına uygun olarak komisyonun belirlemiş olduğu çalışma grubu marifetiyle belirlenen toplam 84 yol güzergahında bin 168 noktada tespit yapıldı" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, şu ifadeleri kullandı: "Bu tespitler sonucunda hız limitleri yeniden belirlendi. Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi. Bu çalışma sonucunda toplam bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü karara bağlandı. Büyük bir çalışma İstanbul genelinde. Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor"