Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği, eşi Nurcan Zeyrek’in ise yaralandığı olaya ilişkin hazırlanan iddianame kabul edildi.

Aralarında 2 tutuklu sanığın da bulunduğu 10 kişi, 5 Aralık Cuma günü Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlayacak.

İddianame kabul edildi: 2’si tutuklu 10 sanık yargılanacak

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, facianın sorumlularına yönelik kapsamlı değerlendirmeler yer aldı.

Bu kapsamda;

Havuzun elektrik ve motor tesisatını yapan ve montajlardan sorumlu N.B.,

Havuz motorunun tamiratını gerçekleştiren H.İ., tutuklu olarak yargılanacak.

Ayrıca 8 tutuksuz sanığın da aynı dosya kapsamında mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Olay nasıl meydana geldi?

6 Haziran akşamı Yunusemre ilçesindeki evindeki havuzda arıza kontrolü yapmak isteyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, havuzun makine odasında elektrik akımına kapılmıştı.

Zeyrek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde 9 Haziran’da hayatını kaybetmişti. Aynı anda eşini kurtarmaya çalışan Nurcan Zeyrek de yaralanmıştı.

İlk gözaltılar

Olaydan sonra havuzun bakımından sorumlu Y.Ö. ile sitedeki bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu A.S. gözaltına alınmıştı. Her iki şüpheli de 11 Haziran’da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma genişledi

Soruşturma sürecinde, yapım ve montaj süreçlerine dair ciddi iddialar da dosyaya girdi.

14 Haziran’da:

Z.M. (enerji odasının havuza mesafesini standart dışı inşa ettiği iddiası),

M.Y.P. (havuz yapımında görev aldığı değerlendirilen),

N.B. (motor ve elektrik ekipmanlarını standartlara aykırı dizayn edip monte ettiği öne sürülen),

H.İ. (hatalı montaj iddiası), gözaltına alındı.

Z.M., N.B. ve H.İ. “taksirle ölüme neden olma” suçlamasıyla tutuklanırken, M.Y.P. savcılık işlemleri sonrası serbest bırakılmıştı.

Bilirkişi raporu Z.M.’yi kusursuz buldu

Soruşturma dosyasına giren bilirkişi raporunda Z.M.’nin kusuru bulunmadığı değerlendirilince, tutuklu şüpheli 27 Eylül’de cezaevinden tahliye edilmişti.

Sanıklar için istenen ceza, 2 yıldan 15 yıla kadar

İddianamede, sanıkların “taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi.

Belediye personeli hakkında da soruşturma izni talebi

Dosyada ayrıca Yunusemre Belediyesi’nde görevli M.S. ve Ö.T. hakkında da soruşturma izni istendiği belirtildi.