Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü kapsamında kentte sabah başlayan etkinliklerle gün boyunca 9 Eylül coşkusu yaşandı. Kutlamalar çerçevesinde düzenlenen fener alayı, akşam saatlerinde Konak Pier önünden başladı. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyüşe katılan vatandaşlar, marşlar ve sloganlar eşliğinde Kordon boyunca ilerledi. Kentin farklı noktalarından yürüyüşe katılan İzmirlilerin oluşturduğu kortej, yoğun katılımla Gündoğdu Meydanı’na ulaştı.

Türk bayrağı omuzlarda taşındı

Fener alayı, Gündoğdu Meydanı’nda sona ererken, meydanda toplanan binlerce kişi, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde 9 Eylül coşkusunu hep birlikte yaşadı. Marşların söylendiği ve kutlamaların sürdüğü meydanda vatandaşlar, İzmir’in kurtuluşunun yıl dönümünü birlik ve beraberlik mesajlarıyla kutladı.

İzmir’in kurtuluş günü olan 9 Eylül, kentte her yıl çeşitli tören ve etkinliklerle anılırken, bu yılki 104’üncü yıl dönümü kutlamaları da gün boyunca kentin farklı noktalarında yoğun katılımla gerçekleştirildi. Akşam düzenlenen fener alayı ise gün boyu süren kutlamaların en dikkat çekici etkinliklerinden biri oldu.