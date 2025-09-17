Son Mühür- 2010’lu yıllardan bu yana televizyon dünyasında önemli projelerde yer alan İrem Helvacıoğlu, “Sen Anlat Karadeniz”, “Baş Belası” ve “Annenin Sırrıdır Çocuk” dizilerindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edindi. 35 yaşındaki oyuncu hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık gündemde kalıyor.

Suadiye’de sade nikah töreni

Uzun süredir birlikte olduğu işletmeci Ural Kaspar ile mutlu birlikteliklerini evliliğe taşıyan Helvacıoğlu, Suadiye’de düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

Yakın dostlarının katıldığı tören sonrası duygularını dile getiren oyuncu, “Uzun süredir bir şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Çok yakınlarımızla bu mutlu günümüzü paylaşmak istedik” demişti.

Anne olmak için gün sayıyor

Nikah sonrası özel hayatıyla da merak konusu olan Helvacıoğlu, ilk kez anne olmak için gün sayıyor. Karnındaki kızını kucağına almak için sabırsızlanan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

"30 yıl geçse bile"

Bugün çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşan Helvacıoğlu, gönderisine “30 yıl geçse bile sevgimi ifade etme biçimim hiç değişmemiş” notunu düştü. Oyuncunun bu nostaljik paylaşımı hayranlarından yoğun beğeni ve yorum aldı.