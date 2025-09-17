Son Mühür- Ünlü oyuncu Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin, ilk çocukları Kemal’i geçtiğimiz yıl Miami’de kucağına almıştı. Bu karar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmış ve çiftin tercihleri uzun süre tartışılmıştı.

İkinci bebek müjdesi

Geçtiğimiz mayıs ayında Şahin’in yeniden hamile olduğu öğrenildi. Çiftin bu kez erkek bebek beklediği haberi magazin gündemine oturmuştu.

Miami yerine San Diego tercihi

Çift, ilk doğumlarını Miami’de gerçekleştirmişti. Ancak bu kez farklı bir karar alarak San Diego’ya gitmeyi tercih ettiler. Bu hamle, “Neden değişiklik yapıldı?” sorusunu da beraberinde getirdi.

“İlla Amerika’dan vatandaşı olsun diye...”

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında dikkat çekici bir iddia ortaya attı. Üstündağ’a göre çift, Donald Trump’ın son açıklamalarından sonra Miami’de risk almak istemedi.

Çocuklarının kesin olarak ABD vatandaşı olabilmesi için San Diego’da doğum yapmayı seçtiler. Üstündağ, bu tercihi şöyle değerlendirdi: “İlla Amerika’dan vatandaşı olsun diye San Diego’ya gittiler.”