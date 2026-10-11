Son Mühür- Yaklaşık 500 bin kişinin mağdur olduğu fon krizinin çözümüne dair adımlar kadar haksız kazanç elde edenlerin hesap vermesi için atılacak adımlar da siyasetin ana gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

''Üç gündür İstanbul’daydım.

Özellikle Anadolu yakasında 2 ayrı kalabalık iş insanı grubuyla sohbet toplantılarına katıldım.

Başka ziyaretlerim de oldu.

Gözlemlerimi paylaşayım.

Fon krizi ve bağlantılı tartışma konuları, ilgili ilgisiz herkesin gündemine ilk sıradan girmiş'' hatırlatmasında bulunan AK Parti eski milletvekili gazeteci yazar Şamil Tayyar,

''Şahısların veya şirketlerin yaşadığı ekonomik güçlükler, fon sorununa bakışı daha olumsuz hale getirmiş.

İlki Eylül 2023’de açıklanan ekonomik programın hedefinden sapması, yeni programa güvenin önündeki en büyük engel.

Siyasetteki ölüm oyunun da partileri toplumsal gündemden uzaklaştırdığını belirtmeliyim'' değerlendirmesinde bulundu.

Ortak noktasına dikkat...



''Diğer illerle birlikte tüm temasların ortak noktasını ise şöyle özetleyebilirim'' diyen Tayyar,

''Genel bir karamsarlık ve umutsuzluk var.

Bu negatif hava, muhalefetin de yelkenlerini şişirmiyor.

O nedenle kararsız kitle giderek artıyor.

Böyle bir atmosferde yapılan anketlerin saha gerçekliğini doğru yansıtması çok zor.

Sonuç.

AK Parti, 2002’de topluma yolsuzluklardan, yasaklardan ve yoksulluktan arındırılmış bir Türkiye hayali kurdurarak başarmıştı.

Karamsar ve geleceğe dair umutları azalmış bu toplum yeniden bir işaret fişeği bekliyor.

Yeniden hayal kurmak, geleceğe

umutla bakmak istiyor.

O nedenle.

Seçime doğru seçmen iradesi hiçbir parti için “çantada keklik” değildir'' mesajı verdi.