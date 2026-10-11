Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, iktidarın muhalif belediyelere baskılarını eleştirerek, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bülent Tezcan: Banka hesaplarına servet çıktı

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum yardımcısı olarak görev yapan Yusuf Ulutaş'ın banka hesaplarında servet çıktığını aktaran ve muhalif belediyelere yönelik baskıları eleştiren YENİ Partili Bülent Tezcan, "Esenyurt Belediyesi yolsuzluğunda kayyım yardımcısı Yusuf Ulutaş‘ı tutukladınız. Adamın evinde, banka hesaplarında servet çıktı. İyi de onu oraya atayan, Esenyurt Belediyesi’ne çöken kayyım Can Aksoy’a hiçbir şey soran yok. Muhalefet belediyelerinde kırtasiye alımı olsa denetim sorumluluğu var diye belediye başkanını sabaha karşı pijamasıyla alıp tutuklarsınız" dedi.

"Esenyurt Belediyesi’ni soymak için mi Ahmet Özer’i görevden alıp belediyeye çöktünüz"

Son olarak, konuyla ilgili iktidara sorular yönelten, Tezcan konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çöktüğünüz belediyede bu kadar büyük yolsuzluk kayyımın haberi olmadan mı olmuş?

Seçilmiş belediye başkanlarının ilgisi olmayan işlerde denetim sorumluluğu var da, atanmış kayyımın bu kadar büyük bir soygunda hiçbir sorumluluğu yok mu? Yoksa Esenyurt Belediyesi’ni soymak için mi Ahmet Özer’i görevden alıp belediyeye çöktünüz?"