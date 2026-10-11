Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonu planlamasını kamuoyuyla paylaştı. Doğu Anadolu’nun tarihi ve doğal güzelliklerini demir yolu konforuyla sunan tren, yeni sezonda Ankara-Kars hattında karşılıklı olarak toplam 70 sefer düzenleyecek.

Seferler 21 Aralık'ta başlıyor

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, Ankara-Kars yönündeki ilk sefer 21 Aralık 2026 tarihinde, Kars-Ankara yönündeki ilk sefer ise 23 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Trenler; Ankara’dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars’tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Sezonun son seferleri Ankara yönünden 10 Mart 2027’de, Kars yönünden ise 12 Mart 2027’de yapılacak.

Güzergah üzerinde 5 farklı şehirde gezi molası

Yolculara güzergah boyunca Anadolu’nun kültürel mirasını tanıma fırsatı sunan tren, gezi amaçlı duruşlarına bu sezon da devam edecek. Ankara’dan Kars’a gidiş yönünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında mola verilecek. Dönüş yolculuğu olan Kars-Ankara rotasında ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında durularak yolculara şehir gezisi imkanı tanınacak.

Bilet satışları 26 Ekim’de başlıyor

Yataklı ve yemekli vagonlardan oluşan Turistik Doğu Ekspresi’nde, her yataklı vagonda 10 kompartıman yer alıyor. İki kişilik kompartımanlardan oluşan her bir yataklı vagon toplam 20 yolcu kapasitesine sahip. Bireysel bilet satışlarının 26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla başlayacağını duyuran Bakan Uraloğlu, biletlerin TCDD Taşımacılık satış kanalları üzerinden temin edilebileceğini belirtti.

