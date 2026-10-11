Son Mühür- Edinilen bilgilere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, görevi başındaaniden rahatsızlandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Güneş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit düştü.

"Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur"

Milli Savunma Bakanlığı, yaşanan acı kaybın ardından taziye mesajı paylaştı. Bakanlığın açıklamasında; "Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Güneş, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yaşar Güler'den başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için bir taziye mesajı paylaşarak ailesine ve Silahlı Kuvvetler camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Güler; "Kahraman silah arkadaşımız, görev esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim 2026 tarihinde şehit olmuştur.

Kahraman şehidimize, şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." dedi.