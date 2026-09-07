Son Mühür- ABD'de Beyaz Saray'ın eski kıdemli ekonomistlerinden biri olan Prof. Dr. Steve Hanke, İsrail'in Gazze'de soykırıma varan suçlarına karşı sessiz kalmadı.

''İsrail, Gazze'nin öldürme alanlarındaki yıkımına devam ediyor'' vurgusunda bulunan Prof. Hanke,

''Gazze Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte iki Filistinlinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü bildiriyor.

İsrail, itibarından geri kalan son kırıntıları da yok etmeye devam ediyor'' mesajı verdi.

İsrail'in saldırıları hız kesmiyor...



İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırı zincirine her geçen gün yeni halkalar ekleniyor.

Sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerinde düzenlediği saldırılarda, aralarında bir baba ile kızının da bulunduğu 5 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yerel ve tıbbi kaynaklardan alınan bilgiye göre, Deyr el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Havle Okulu'na düzenlenen topçu saldırısında 1 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Aksa Şehitleri Hastanesi kaynakları, Salahaddin Caddesi'nde bulunan okulun bir sınıfına isabet eden top mermisi nedeniyle uyumakta olan çocukların ve sivillerin hedef alındığını bildirdi.



Bilanço her geçen gün ağırlaşıyor...



Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, İsrail’in Gazze'yi hedef alan saldırılarında hayatını kaybedenlerin yüzde 30’undan fazlasını çocuklar oluşturuyor.

Hayatını yitiren çocuk sayısı 21 bin 283'e yükseldi. Bunların yaklaşık 19 bininin okul çağındaki çocuklar olduğu yaklaşık 50 bin çocuğun da saldırılarda yaralandığı bildiriliyor.

