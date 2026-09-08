Sistemde geri sayım hızlandı. Yerleştiği yurtta kalmak isteyen adayların taahhütname onay işlemlerini en geç 10 Eylül 2026 gecesi saat 23.00'e kadar noktalaması gerekiyor. Belirlenen takvim içinde onayı vermeyen öğrenciler barınma hakkından koşulsuz feragat etmiş sayılacak. Süreç af tanımıyor.

Hak kaybı yaşamamak adına öğrencilerin yaş kriterlerine ve yasal vasilik durumlarına göre onay adımlarını hatasız tamamlaması şart koşuluyor. Sıra yedeklere geçecek.

KYK taahhütname onayı nedir?

KYK taahhütname onayı, Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarına yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin yurt kurallarına, barınma şartlarına ve mali yükümlülüklere uyacağını e-Devlet üzerinden resmi olarak beyan ettiği dijital sözleşmedir.

Bankaya ilk kayıt ücretini yatırmak tek başına yerleşme işlemini bitirmiyor. Ücret ödendikten hemen sonra sistemde açılan taahhütname ekranı onaylanmadığı takdirde yurt hakkı doğrudan iptal ediliyor. Boş kalan yataklar yedek sıradaki adaylara devrediliyor.

e-Devlet KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?

Taahhütname onayı yalnızca turkiye.gov.tr adresi üzerinden "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısı kullanılarak yapılır.

Öğrencilerin yaş durumuna göre izlemesi gereken resmi adımlar şu şekildedir:

Yaş Grubu Yetkili Kişi İzlenecek Onay Adımı 18 yaş ve üzeri Öğrencinin kendisi Kişisel e-Devlet şifresiyle sisteme girip doğrudan onay verir 15 - 18 yaş arası Anne veya baba ve öğrenci Önce veli kendi e-Devlet şifresiyle onaylar, ardından öğrenci kendi şifresiyle süreci bitirir 15 yaşından küçükler Kanuni vasi İl veya yurt müdürlüğüne giderek yetkili memur önünde ıslak imza atar

Taahhütname onayında dikkat edilmesi gerekenler neler?

İlk kayıt ücreti Ziraat Bankası ekranlarına yansımadan veya ödeme tamamlanmadan e-Devlet üzerindeki taahhütname onay butonu kesinlikle aktifleşmiyor. Öğrencilerin önce borcu kapatması, hemen ardından sisteme girerek metni okuyup onaylaması gerekiyor.

Yurt dışından gelen veya özel statüdeki öğrencilerin taahhütname sonrasında kefaletname belgesini de ilgili yurt müdürlüğüne teslim etmesi bekleniyor. Onay sürecini son saatlere bırakmak olası sistem yoğunlukları sebebiyle risk yaratıyor. Hata kabul edilmiyor.