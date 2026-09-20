SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Dava dosyasına bakan hakime 100 bin lira rüşvet verileceği vaadiyle bir vatandaşı dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan avukat M. D. ve katip S. B. hakkında mahkeme kararını açıkladı. Sanıklara 2’şer yıl 1’er ay hapis cezası verilirken, dosyada tanık olarak dinlenen 2 avukat hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.

'Hakime 100 Bin Lira Rüşvet” İddiası

Aralık 2024’te meydana gelen olayda, Konya Barosuna kayıtlı avukat M. D.’nin, bir suça karışan H. B. isimli vatandaşa hakimlerle arasının iyi olduğunu, davaya bakan hakime 100 bin lira rüşvet vererek ceza almasını engelleyeceğini söylediği iddia edildi. Anlaşmanın ardından parayı ödeyen H. B., dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 9 Aralık 2024’te düzenlenen operasyonla avukat M. D. ve suç ortağı katip S. B. gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden iki sanık, çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dava sürecinde sanıkların tahliyesine karar verildi.

Savcı 10 Yıla Kadar Hapis Talep Etti

Yargılama sürecinde mütalaasını açıklayan savcılık, sanıkların 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Karar duruşmasına tutuksuz sanıklar M. D. ve S. B.’nin yanı sıra taraf avukatları, Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur ve çok sayıda avukat katıldı. Son sözleri sorulan sanıklar, suçsuz olduklarını belirterek beraatlerini istedi.

2’şer Yıl 1’er Ay Hapis

Mahkeme heyeti, sanıklar M. D. ve S. B. hakkında 'dolandırıcılık suçuna iştirak' kapsamında takdiri indirim maddelerini uygulayarak her iki sanığı da ayrı ayrı 2 yıl 1 ay hapis ve 83 bin TL adli para cezasına çarptırdı. Sanıkların tutuksuz yargılanma hallerinin devamına karar verildi.

Dosyadaki 2 Avukata Suç Duyurusu

Kararla birlikte mahkeme heyeti, dava sürecinde dosyada tanık sıfatıyla dinlenen avukat M. T. ve avukat Y. K. hakkında, duruşmadaki beyanları ve olayla bağlantıları sebebiyle cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.