CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak Gürsel Tekin'in atanmasının ardından başlayan siyasi gerginlik, hız kesmeden sürmeye devam ediyor. Hem CHP, hem de Gürsel tekin cephesinden açıklamalar gelmeye devam ederken, Gürsel Tekin ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır arasında yaşanan gerginlik kamuoyunun gündemine oturdu. Ali Mahir Başarır'ın, "Kapımıza 6.000 polis getiren, kadın kollarımızın yüzüne biber gazı sıktıran o alçağı partiye sokmadık, 14 saat aç ve susuz kaldık. Yüksek lisans öğrencisi bunlara direndiği için cezaevine atıldı, o mu onurlu yoksa AK Parti postalı giymiş Gürsel Tekin mi onurlu?" sözlerine Tekin'den yanıt gecikmedi.

"Sen Aziz İhsan Aktaşların kayığına binmeye layıksın!"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Başarır'a yanıt veren Tekin, "Ali Mahir, çok zıpladın; haddini aştın — sen Bandırma Vapuru’na değil, Aziz İhsan Aktaşların ve itirafçıların kayığına binmeye layıksın; şimdi anladığın dilden konuşma sırası bizde… Günlerdir kirli medyanız ve trollerinizle saldırıyorsunuz. Savaş meydanlarında kurulmuş Cumhuriyet Halk Partisi’ni savunmak için susmayı tercih ettik.

İftiralarınıza, alçakça hakaretlerinize rağmen sükûnetimizi koruduk.

Ama siz saldırmaya, çamur atmaya, iftira üretmeye devam ettiniz. O zaman hodri meydan! El mi yaman, bey mi?