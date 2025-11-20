eşilçam'ın unutulmaz karakter oyuncularından Necati Bilgiç, tiyatro kökenli kariyeriyle Türk sinema ve televizyon dünyasında iz bırakan isimler arasında yer aldı. Bursa doğumlu sanatçı, komedi ve yardımcı rollerindeki performanslarıyla geniş kitlelerce tanındı. Uğur Yücel ile ortak çalışmaları ve Şener Şen, Kemal Sunal gibi ustalarla rol aldığı yapımlar, onun kariyerinin temel taşlarını oluşturdu.

Necati Bilgiç Kimdir Kaç Yaşında

Necati Bilgiç, 1953'te Bursa'da doğdu ve şu an 72 yaşında. İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Eğitim sürecinde Yıldız Kenter'den ders aldı ve Dormen Tiyatrosu'nda sahneye adım attı. Tef Kabare Tiyatrosu'nda Uğur Yücel ile çalıştı. 1980'lerde TRT'de yayımlanan Uğur-Necati ikili şov programıyla play-back komedi tarzını izleyiciyle buluşturdu. Bu program, Türkiye'de geniş izleyici kitlesi kazandırdı. Sinemaya geçişiyle yardımcı roller üstlendi ve doğal oyunculuğuyla dikkat çekti.

Necati Bilgiç Yeşilçam Kariyeri ve Rol Aldığı Yapımlar

Necati Bilgiç, Yeşilçam'da özellikle 1980'li ve 1990'lı yıllarda aktif rol aldı. Arabesk, Namuslu, Davacı, Milyarder, Karanfilli Naciye, Bıçkın gibi filmlerde Şener Şen ve Kemal Sunal ile kamera karşısına geçti. Bu yapımlar, Türk sinemasının klasikleri arasında yer aldı. Televizyonda Çiçek Taksi dizisinde Niyazi karakterini canlandırdı ve izleyici tarafından sevildi. Kuzenlerim, Şen Kahkahalar gibi dizilerde de görev yaptı. Son olarak 2012'de Berlin Kaplanı filminde oynadı ve bu rolle Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülü kazandı. Kariyeri boyunca komedi türünde sempatik karakterlerle hafızalarda kaldı.

Necati Bilgiç Hasta mı Hastalığı Nedir

Necati Bilgiç, 2016'da açık kalp ameliyatı geçirdi. Ameliyat sonrası psikolojik sorunlar yaşadı ve şizofreni teşhisi konuldu. Bu süreçte tedavi gördü ve Bursa'da huzurevinde yaşamını sürdürdü. Sağlık durumu nedeniyle uzun süredir ekranlardan uzak kaldı. Son dönemde paylaşılan görüntüleri, sevenleri arasında ilgi topladı. Profesyonel bakım altında hayatını devam ettirdi ve huzurevinde sakin bir ortamda kaldı.

Necati Bilgiç, Türk eğlence sektöründe tiyatrodan sinemaya uzanan yolculuğuyla hatırlanan bir sanatçı oldu. Rol aldığı projeler, komedi anlayışına katkı sağladı ve Yeşilçam'ın renkli dünyasında kalıcı yer edindi. Sağlık mücadelelerine rağmen bıraktığı eserler izleyiciyle buluşmaya devam etti.