Son Mühür- Taraflardan resmi bir açıklama gelmemesine rağmen, Erçel’in ilişkiyi bitirme gerekçesinin “güven” olduğu iddia edildi. Yeniçağ yazarı Müge Dağıstanlı Erdoğan’ın aktardığına göre ünlü oyuncu, bu konudaki rahatsızlığını açıkça dile getirmesine rağmen net bir karşılık alamadı. Bu sürecin, Erçel’in ilişkiden uzaklaşmasına neden olduğu öne sürüldü.

Erçel yalnızca ablasıyla paylaştı

İddialara göre Hande Erçel, yaşadığı güven sorunlarını sadece ablası Gamze Erçel ile konuştu. Oyuncunun, ilişkiye devam etmesi durumunda daha fazla yıpranacağını düşünerek ayrılık kararı aldığı belirtildi.

Sabancı’nın ikna çabaları sonuç vermedi

Hakan Sabancı’nın, ilişkiyi sürdürmek için Erçel’i ikna etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı aktarıldı. Çok konuşulan plaj fotoğrafının gündeme geldiği günlerde Sabancı’nın Erçel’den bir türlü yanıt alamadığı, Erçel’in ise kararını değiştirmemesinin arkasında yine “güven” endişesinin bulunduğu iddia edildi.

Aileden müdahale iddiası doğrulanmadı

Ortaya atılan iddiaların aksine, Arzu Sabancı’nın ilişkiye karışmadığı ve ayrılığı ancak günler sonra öğrendiği ifade edildi. Ayrılığı ailede ilk duyan kişinin ise Hacı Sabancı olduğu öne sürüldü.