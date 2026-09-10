Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi avukat İpek Kul Bayar, bir dönem Türkiye'nin gündemine damga vuran Gülistan Doku cinayetiyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak, Umut Altaş'ın FBI'a verdiği ifade üzerine konuştu.

İpek Kul Bayar: Yanıt bekleyen sorular hala aynı

Gülistan Doku dosyası ile ilgili hala yanıt bekleyen soruların aynı olduğunu savunan Cumhuriyet Halk Partili Av. İpek Kul Bayar, soruşturmanın seyrini değiştirecek bir olayın yaşandığını kaydederek, "Gülistan Doku dosyasında yanıt bekleyen soru hâlâ aynı.

Gülistan Doku dosyasında kayboluşunun üzerinden 6 yıl geçtikten sonra soruşturmanın seyrini etkileyebilecek önemli bir delil dosyaya girdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Umut Altaş, FBI'a verdiği ifadede Gülistan Doku'nun öldürüldüğü ana tanıklık ettiğini ifade etti" şeklinde konuştu.

"Gülistan Doku'ya ne oldu?"

Son olarak, ABD'de bulunan Umut Altaş'ın, FBI'ya verdiği ifade üzerine açıklamasına devam eden CHP'li Bayar, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Altaş'ın anlatımına göre Gülistan, Mustafa Abakarov Sonal'in kullandığı aracın arka koltuğundaydı. Araçta çıkan tartışmanın ardından Sonal'in Gülistan'ı silahla vurduğunu ve daha sonra cesedi birlikte bagaja taşıdıklarını ileri sürdü.

Peki Altaş'ın anlattıkları neden bu kadar dikkate değer? Çünkü Altaş'ın anlattığı bazı saat ve konumlar, soruşturmadaki bazı PTS kayıtlarıyla kesişiyor. Altaş ayrıca Gülistan'ın bedeninin Pertek yolu civarında gizlenmiş olabileceğini de iddia ediyor. Gülistan Doku dosyasında yanıt bekleyen soru hâlâ aynı: Gülistan Doku'ya ne oldu?"