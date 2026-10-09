Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, milli maç arasının ardından pazartesi günü oynayacağı Eyüpspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor. Sezonun ilk bölümünde özellikle savunma hattında yaşanan sakatlıklar nedeniyle kadro kurmakta zorlanan sarı-kırmızılı ekipte, kritik viraj öncesi müjdeli haberler arka arkaya geldi. Sakatlık süreçlerini atlatarak milli arada takımla çalışmalara başlayan as oyuncuların dönüşüyle birlikte teknik direktör Stanimir Stoilov, kadroda önemli hamleler yapma kararı aldı.

Savunmada tandeme yabancı takviyesi

Bulgar teknik adam, savunma kurgusunu sil baştan yeniliyor. İyileşen ve antrenman performanslarıyla göz dolduran Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ile Brezilyalı savunmacı Allan Godoi’nin bir aksilik yaşanmaması halinde Eyüpspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Bu hamle doğrultusunda Stoilov’un, son maçlarda görev yapan Taha Altıkardeş ile genç oyuncu Ege Yıldırım’ı kulübede hamle oyuncusu olarak tutacağı öğrenildi.

Orta sahada Miroshi sürprizi, kanatta Gökdeniz Bayrakdar hamlesi

Sarı-kırmızılılarda değişim sadece savunma hattıyla sınırlı kalmayacak. Sakatlığı nedeniyle ligdeki son 2 maçı kaçıran Tanzanyalı orta saha Novatus Miroshi de formasına kavuşuyor. Deneyimli teknik adamın, orta sahada İngiliz oyuncu Alex Matos’un yerine Miroshi’ye görev vermesi planlanıyor.

Öte yandan milli ara döneminde yapılan hazırlık maçlarında sol kanatta denenen Gökdeniz Bayrakdar’ın sergilediği hırslı ve etkili performanstan oldukça memnun kalan Stoilov’un, Richard Akonnor’u kızağa çekerek sol kanatta Gökdeniz’i ilk 11'de sahaya sürmeyi düşündüğü ifade edildi.