Son Mühür/Hüseyin Demir Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Göztepe Spor Kulübü, sezonun ikinci haftasında Vakıfbank ile karşılaşıyor. İzmir temsilcisi, yenilenen genç ve dinamik kadrosuyla dikkat çekiyor. Göztepe Spor Kulübü’nün genel menajeri Zeynep Seda Uslu, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Gazetemize özel konuşan eski milli voleybolcu, ülkemizdeki voleybolun gelişimini anlattı. Göztepeli Zeynep Seda Uslu, taraftarları ve voleybolseverleri maçlara davet etti.

“Voleybolumuz gelişiyor”

Türkiye’de voleybolun milli takımlardaki başarılarla sürekli geliştiğini, kendi oyunculuk döneminden örnekler veren Göztepe Spor Kulübü’nün genel menajeri Zeynep Seda Uslu, “Vakti zamanında benim oynadığım dönemde 20 sezon Sultanlar Ligi’nde oynadım. Biz ablalarımızdan bir bayrak devralmıştık, onu daha yukarılara çıkarmak için mücadeleler verildi. Benim oynadığım yıldız, genç ve yıldızlar takımında ilk defa dünya şampiyonalarına katıldı, finallere gidebildi. Bu başarıydı o zaman, alkış aldı ve üstüne koyarak ilerlemeye devam etti” diye konuştu.

“Kulüplerimiz üst seviyede"

Ülkemizde voleybolun sürekli geliştiğini belirten Göztepe Spor Kulübü’nün genel menajeri Zeynep Seda Uslu, “Hem milli takımlar hem kulüp takımları yatırım yapmaya başladı. VakıfBank, Eczacıbaşı... Eczacıbaşı 60. yılını kutluyor. VakıfBank’da köklü kurumsal yapısı, başarıları ve altyapısından yetişmiş biri olarak ne kadar büyük emekler verdiklerini biliyorum” şeklinde konuştu.

“Yatırımlar artıyor”

Göztepe Spor Kulübü’nün genel menajeri Zeynep Seda Uslu, “Önemli kulüplerin yanına diğer spor kulüplerinin yatırımları eklenmeye başladı ve bu pastayı büyütmeye başladı. Dolayısıyla Avrupa’da bazı seneler var, her kupada şampiyonluklar var" dedi.

“Sürdürülebilir başarı”

Sürdürülebilir başarının önemine dikkat çeken Göztepe Spor Kulübü’nün genel menajeri Zeynep Seda Uslu, “Sürdürülen başarı ve sürdürülen bir çaba… Böyle böyle buraya geldi ve burada kendi kendini domine eden başarılarla devam ediyor. Benim oynadığım dönemde o kurulan piramit gibi düşünürsek, piramidin aralarında yerde kurgu yapılmaya devam ediliyordu. Bundan sonrasında da devam edecek. Daha bunun olimpiyatı var, madalyası var, şampiyonluğu var ve daha devam edecek” ifadelerini kullandı.

Zeynep Seda Uslu’dan Göztepe taraftarlarına mesaj!

Göztepe Spor Kulübü’nün genel menajeri Zeynep Seda Uslu, “23 sene sonra Göztepe Kadın Voleybol Takımı Sultanlar Ligi’ne geri geldi. Dolayısıyla bu çok gururlu bir şey, İzmir için yani Göztepe camiası ve taraftarı için… Böyle bir camiada görev üstlendiğim için çok büyük gurur duyuyorum. Sorumluluğumun farkındayım. Onların gücü, bizim taraftarımızın gücü bizim için çok kıymetli. Maçlar zaten oldukça kalabalık geçiyor. Ondan lütfen bizi desteklemeye devam etsinler. Düşeceğiz, kalkacağız. Geçen sene de oldu bunlar, sabrettiler sağ olsunlar. Yine bu sene de illa zor günümüz, kolay günümüz olacak. Ama yine hep birlikte kalıp birbirimizi yükseltmeye devam edelim. Bize destek olmaya devam etsinler” diye sözlerini sonlandırdı.