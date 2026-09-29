Dünyanın en büyük basketbol sahnesi olan NBA'de fırtınalar estiren ve üst üste ikinci kez All-Star seçilerek göğsümüzü kabartan Alperen Şengün, yeni sezon öncesi takımının medya gününde yaptığı iddialı açıklamalarla bir kez daha Türkiye'nin gündemine oturdu. Yeteneği ve oyun zekasıyla milyonları ekran başına kilitleyen milli gururumuz hakkında sporseverler "Alperen Şengün kimdir?", "Alperen Şengün kaç yaşında, nereli?" ve "Alperen Şengün hangi takımda oynuyor?" sorularına hızla yanıt arıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Dünya çapında parlayan yıldızımız Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla sergilediği üst düzey performans sayesinde adından her geçen gün daha fazla söz ettiriyor. 2026 yılında ikinci defa NBA All-Star kadrosuna girmeyi başaran ve 2026-2027 sezonuna yönelik hedefleriyle spor basınında geniş yer bulan genç pivot, arama motorlarında günün en çok merak edilen isimleri arasına girdi. Peki, Teksas'ta kendi efsanesini yazan milli oyuncumuzun bu muazzam başarı yolculuğu nerede başladı? İnternet ortamında sıkça aratılan "Alperen Şengün istatistikleri", "Alperen Şengün boyu ve mevkisi" ile "Alperen Şengün'ün Türkiye kariyeri" gibi başlıkların altında yatan o müthiş hikayeye yakından bakalım.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE ASLEN NERELİ?

Parkelerdeki vizyonuyla büyüleyen Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002 tarihinde Karadeniz'in incisi Giresun'da dünyaya geldi. 29 Eylül 2026 tarihi itibarıyla 24 yaşında olan genç yıldız, NBA'in resmi oyuncu profilinde de 24 yaşındaki en yetenekli pivotlar arasında gösteriliyor. Basketbola olan ilgisi çocukluk yıllarında başlayan Şengün, parkelere ilk adımını Türkiye'de attı. Giresun'da başlayan ve okyanus ötesine uzanan bu hikaye, bugün sayısız genç sporcuya ilham veriyor.

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI, TÜRKİYE KARİYERİ NASILDI?

Profesyonel basketbol kariyerine Bandırma Basketbol Kulübü'nün köklü altyapısında başlayan Alperen, kısa sürede fiziği ve zekasıyla ön plana çıktı. Bandırma'daki sağlam temelinin ardından Türk basketbolunun devlerinden Beşiktaş'a transfer oldu. 2020-2021 sezonunda siyah-beyazlı formayla Basketbol Süper Ligi'ne adeta damga vurdu. Genç yaşına rağmen sahada sergilediği olgunlukla sezonu ligin En Değerli Oyuncusu (MVP) unvanıyla tamamladı. Bu eşsiz performans, ona dünyanın en büyük basketbol organizasyonunun kapılarını ardına kadar açtı.

ALPEREN ŞENGÜN NBA'E NASIL GİTTİ, HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Beşiktaş'ta geçirdiği MVP sezonunun ardından 2021 yılında NBA Draftı'na giren milli basketbolcumuz, Oklahoma City Thunder tarafından ilk turda 16. sıradan seçildi. Fakat asıl sürpriz draft gecesi yaşandı ve hakları Teksas temsilcisi Houston Rockets'a takas edildi. O günden bu yana Rockets formasını başarıyla terleten Alperen, takımın sadece sıradan bir rotasyon oyuncusu değil, doğrudan etrafında oyun kurulan ana yıldızlarından biri haline geldi.

ALPEREN ŞENGÜN'ÜN NBA İSTATİSTİKLERİ VE MİLLİ TAKIM BAŞARILARI NELER?

NBA kariyerinde her sezon üstüne koyarak ilerleyen Alperen, rakamsal verileriyle de rakiplerine korku salıyor. Geride bıraktığımız 2025-2026 sezonunu maç başına 20,4 sayı, 8,9 ribaunt ve 6,2 asist gibi harika ortalamalarla kapattı. Milli formayı da her zaman gururla taşıyan Şengün, altyapı kategorilerinden bu yana Ay-Yıldızlı formaya büyük hizmetler verdi. Özellikle 2019 FIBA 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran kadronun temel taşlarından biriydi. 2026'da üst üste ikinci kez All-Star seçilme onurunu yaşayan yıldızımız, önümüzdeki sezon için şimdiden çok daha büyük hedeflere kilitlenmiş durumda.