Hanife’nin elenmesinin ardından mutfağa giren yeni isim Güllüşah Tekin ve kayınvalidesi Arzu Erdoğan oldu. İddialı bir giriş yapan yeni yarışmacılar, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Yarışmaya katıldıkları ilk andan itibaren hayatlarına dair detaylar araştırılmaya başlandı ve özellikle yeni gelin Güllüşah’ın biyografisi arama motorlarında sıkça sorgulandı.

Güllüşah Tekin Kimdir?

Gelinim Mutfakta’nın yeni yarışmacısı Güllüşah Tekin, programa 8 Aralık 2025 Pazartesi günü dahil oldu. Yarışmaya oldukça enerjik bir giriş yapan Güllüşah, mutfaktaki yeteneklerini sergileyerek altınları kazanmayı hedeflediğini belirtti. Aslen Ağrılı olan yarışmacı, yaşamını İstanbul’da sürdürüyor.

Güllüşah Tekin, isminin hikayesini de izleyicilerle paylaştı. Babasının, o doğduğu gün televizyonda yayınlanan "Güllüşah" filmindeki karakterden esinlenerek kendisine bu ismi verdiğini ifade etti. Bu samimi anlatımıyla programdaki diğer yarışmacıların ve izleyicilerin ilgisini topladı.

Güllüşah Tekin Kaç Yaşında ve Evli mi?

Yarışmaya katıldığı tarih itibarıyla 24 yaşında olan Güllüşah Tekin, 4,5 yıllık evli. Genç yaşına rağmen mutfaktaki tecrübesine güvenen yarışmacı, rakiplerini zorlayacağını gösterdi. İstanbul’da ikamet eden Güllüşah, yarışmada kalıcı olmak ve finalde bilezikleri koluna takmak için mücadele edecek.

Kayınvalide Arzu Erdoğan Kimdir?

Güllüşah Tekin ile birlikte yarışmaya katılan kayınvalidesi Arzu Erdoğan ise 46 yaşında. İstanbul Esenyurt’ta yaşayan Arzu Hanım'ın 3 çocuğu bulunuyor. Geliniyle birlikte altın yarışına ortak olan Arzu Erdoğan, tecrübesi ve yorumlarıyla programda dikkat çeken isimler arasında yerini aldı.