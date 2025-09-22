Süper Lig’in 7. haftasında Konyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılılarda gözler uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Victor Osimhen’e çevrilmişti. Nijeryalı golcü, Konyaspor maçı öncesi yapılan son antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Sakatlığını atlattı

Sezon başında transfer edilen Osimhen, yaşadığı sakatlık nedeniyle Eyüpspor ve Eintracht Frankfurt maçlarını kaçırmıştı. Tedavisinin ardından yeniden sahalara dönen golcü futbolcu, takımla ilk kez toplu antrenmana çıktı. Bu gelişme teknik heyet ve taraftarlar arasında büyük sevinç yarattı.

3 maçta 2 gol

Galatasaray formasıyla bu sezon yalnızca 3 maçta süre bulan Osimhen, kısa sürede etkisini gösterdi. Nijeryalı yıldız, sahaya çıktığı maçlarda 2 gol atarak hücum gücüne katkı sağladı.

Konyaspor maçında forma giyecek mi?

Osimhen’in Konyaspor karşısında sahada olup olmayacağına teknik heyet karar verecek. Yıldız oyuncunun maç kadrosuna alınması bekleniyor ancak forma giyip giymeyeceği ilerleyen günlerde netleşecek.

Sarı-Kırmızılılarda moraller yükseldi

Osimhen’in takıma dönmesiyle Galatasaray’da moraller yükseldi. Taraftarlar, yıldız golcünün yeniden sahaya çıkarak takıma güç katmasını sabırsızlıkla bekliyor.