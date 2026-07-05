Zeynep Atılgan ile Ali Öner'in Bodrum kaçamağı... İlk kez bu kadar net

Sıcak havadan bunalan çift, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı ve objektiflere yakalandı. Bir süre denizin tadını çıkaran Atılgan ile Öner, ardından şezlonglara uzanıp güneşlenmeye devam etti.
Zeynep Atılgan ile Ali Öner nasıl tatil yaptı?
Bir plajda görüntülenen çift, ilerleyen saatlerde havanın da etkisiyle serinlemek istedi. Bir süre yüzen ikili, ardından şezlonglarına dönerek tatilin keyfini sürdürdü, sezon yorgunluğunu bu şekilde attıklarını gösterdi. Paylaşılan kareler kısa sürede geniş bir ilgiyle karşılaştı, yorumlarda pek çok takipçi çiftin tatil pozlarını beğendiğini belirtti.
Zeynep Atılgan ile Ali Öner nasıl birlikte oldu?
Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan ve Fadime karakterlerini canlandıran ikilinin ismi, geçtiğimiz aylarda aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrılmasının ardından ortaya çıkan bu iddialar, dizinin sezon finali kutlamasında çekilen samimi kareler ile yeniden alevlendi. Kısa süre sonra Öner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Atılgan ile birlikte olduklarını duyurdu, ilişkilerinin eski beraberliği bittikten sonra başladığını da sözlerine ekledi.
Ali Öner kimdir?
1996 İstanbul doğumlu Ali Öner, kariyerine 2019'da katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla start verdi. Yarışmanın ardından oyunculuğa yönelen Öner, Teşkilat, Seni Kalbime Sakladım, O Kız ve Kuruluş Osman gibi yapımlarda rol aldı. 1.89 boyundaki oyuncu, motor sporlarına duyduğu ilgiyle de tanınıyor, şu anda Taşacak Bu Deniz'de canlandırdığı Gökhan karakteriyle ekranlara geliyor.
Zeynep Atılgan kimdir?
20 Mart 2002'de İstanbul'da doğan Zeynep Atılgan, oyunculuğa 2018 yılında adım attı. Yargı dizisindeki Parla karakteriyle geniş kitlelere ulaşan genç oyuncu, Kardelenler'in ardından Taşacak Bu Deniz'de Fadime rolüyle ekranlara döndü.
Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü'nde eğitimini sürdüren Atılgan, oyunculuk kariyerini akademik hayatıyla birlikte yürütüyor. Genç yaşına rağmen sergilediği doğal performans, onu son dönemin merak edilen isimlerinden biri haline getirdi, yeni sezonda daha büyük rollerle ekranlara dönmesi bekleniyor.