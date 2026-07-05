Zeynep Atılgan ile Ali Öner'in Bodrum kaçamağı... İlk kez bu kadar net

Zeynep Atılgan ile Ali Öner nasıl birlikte oldu?



Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan ve Fadime karakterlerini canlandıran ikilinin ismi, geçtiğimiz aylarda aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrılmasının ardından ortaya çıkan bu iddialar, dizinin sezon finali kutlamasında çekilen samimi kareler ile yeniden alevlendi. Kısa süre sonra Öner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Atılgan ile birlikte olduklarını duyurdu, ilişkilerinin eski beraberliği bittikten sonra başladığını da sözlerine ekledi.