Aleyna Tilki'den tatilde bikini şov

Londra ve Ibiza rotasını seçen ünlü isim, denizin ve güneşin tadını çıkarırken objektiflere de yansımaktan çekinmedi. Sosyal medya hesabından paylaştığı kareler kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.
Aleyna Tilki tatilde bikinili pozlarını paylaştı
Şarkıcı, tatil rotasını "Londra, Ibiza, arkadaşlar" diyerek özetledi ve deniz kenarında çektirdiği pozları takipçileriyle buluşturdu. Uzanarak verdiği pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Yorumlarda hayranları hem tatilinin hem de yeni enerjisinin keyfini kutladı, bazıları ise şarkıcının son dönemdeki değişimine dikkat çekti. Geçmişte tarzıyla ilgili çok fazla eleştiri aldığını dile getiren Tilki, artık kendini daha özgür hissettiğini de sözlerine eklemişti.
Aleyna Tilki yeni İngilizce albüm müjdesi verdi
Tatil paylaşımının satır aralarında dikkat çeken bir detay da vardı, yeni bir İngilizce albüm çalışması. Bu haber takipçileri arasında büyük bir heyecan yarattı, sosyal medyada "Bu haber çok iyi" gibi yorumlar art arda geldi. Sanatçının geçmişte de yurt dışı piyasasına açılma hedefiyle adımlar attığı biliniyor, bu da yeni projeye olan ilgiyi artırdı. Hayranlar şimdiden yeni parçaların ne zaman geleceğini merak ediyor, bazıları da bu sürecin tatilin ardından hız kazanacağını düşünüyor.
Aleyna Tilki kimdir
28 Mart 2000'de Konya'da doğan Aleyna Tilki, adını ilk kez 14 yaşında katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasında duyurdu. 2016'da Emrah Karaduman ile birlikte seslendirdiği "Cevapsız Çınlama" kısa sürede yüz milyonlarca izlenme alarak onu bir gecede tanınan bir isme dönüştürdü. Bir yıl sonra çıkardığı ilk solo parçası "Sen Olsan Bari" de listelerde bir numaraya yükseldi. 2019'da Warner Music ile anlaşma imzalayan sanatçı, bu şirketle çalışan ilk Türk isim oldu, 2021'de ise ilk İngilizce single'ı "Retrograde"i yayınladı.
Aynı dönemde dijital platformda yayınlanan bir dizide oyunculuğa da adım atan Tilki, geçen yıl ilk stüdyo albümü "Kırlar"ı dinleyicisiyle buluşturdu, bu çalışmasıyla Grammy'nin küresel müzik kategorisine de başvurdu.