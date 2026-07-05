Aleyna Tilki'den tatilde bikini şov

Aleyna Tilki yeni İngilizce albüm müjdesi verdi



Tatil paylaşımının satır aralarında dikkat çeken bir detay da vardı, yeni bir İngilizce albüm çalışması. Bu haber takipçileri arasında büyük bir heyecan yarattı, sosyal medyada "Bu haber çok iyi" gibi yorumlar art arda geldi. Sanatçının geçmişte de yurt dışı piyasasına açılma hedefiyle adımlar attığı biliniyor, bu da yeni projeye olan ilgiyi artırdı. Hayranlar şimdiden yeni parçaların ne zaman geleceğini merak ediyor, bazıları da bu sürecin tatilin ardından hız kazanacağını düşünüyor.