Yüsra Geyik’ten peş peşe yeni kareler! Sosyal medya bu paylaşımı konuştu

Altı Üstü İstanbul’da Nihal’i canlandırıyor



Yüsra Geyik, yeni sezonda “Altı Üstü İstanbul” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Pazartesi akşamları ekrana gelen yapımda Nihal Cankaya karakterini üstlendi.



Nihal, ailesinin sorumluluğunu taşıyan ve geçmişte verdiği bir kararın sonuçlarıyla yüzleşen genç bir kadın. Karakterin yolu ilerleyen bölümlerde güçlü ve tehlikeli bir isimle kesişiyor. Dizinin kadrosunda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Öykü Gürman, Kaan Çakır ve Rahimcan Kapkap gibi oyuncular da bulunuyor.