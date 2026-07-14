Yüsra Geyik’ten peş peşe yeni kareler! Sosyal medya bu paylaşımı konuştu

Siyah ve beyaz parçaları bir araya getiren Geyik, gönderisine “Aklımdaydı da, unutmuşum” notunu yazdı. Oyuncunun sade ama iddialı tercihi kadar paylaşımındaki esprili ifade de konuşuldu.
Yüsra Geyik’in paylaşımına yorum yağdı
Sosyal medyayı düzenli kullanan Yüsra Geyik, farklı karelerden oluşan yeni gönderisini takipçileriyle buluşturdu. Siyah etek ve beyaz gömlekten oluşan kombinini sade aksesuarlarla tamamladı.
Gönderinin ardından oyuncunun tarzını beğenen takipçileri yorum bölümüne yöneldi. Kısa sürede yayılan fotoğraflara zarif ve doğal bulunduğunu belirten çok sayıda mesaj yazıldı. Geyik ise gelen yorumlara ayrıca bir karşılık vermedi.
Altı Üstü İstanbul’da Nihal’i canlandırıyor
Yüsra Geyik, yeni sezonda “Altı Üstü İstanbul” dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Pazartesi akşamları ekrana gelen yapımda Nihal Cankaya karakterini üstlendi.
Nihal, ailesinin sorumluluğunu taşıyan ve geçmişte verdiği bir kararın sonuçlarıyla yüzleşen genç bir kadın. Karakterin yolu ilerleyen bölümlerde güçlü ve tehlikeli bir isimle kesişiyor. Dizinin kadrosunda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Öykü Gürman, Kaan Çakır ve Rahimcan Kapkap gibi oyuncular da bulunuyor.
Yüsra Geyik kimdir?
Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990’da Samsun’da doğdu. Ailesiyle İstanbul’a taşınmasının ardından eğitimini burada sürdürdü. Tiyatroyla ilkokul yıllarında tanıştı, kamera karşısına ise 13 yaşında geçti.
İstanbul Kültür Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünden mezun olan Geyik’in ilk televizyon deneyimlerinden biri “Hayat Bilgisi” oldu. Asıl geniş kitleye ulaşmasını ise “Arka Sokaklar” dizisindeki Zeliş karakteri sağladı.
Uzun yıllar aynı projede çalışan oyuncu, daha sonra “Camdaki Kız”, “Aile”, “Bir Gece Masalı” ve “Sahtekarlar” gibi yapımlarda rol aldı. Geyik, kariyerini “Altı Üstü İstanbul” dizisindeki Nihal karakteriyle sürdürüyor.