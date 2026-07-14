Serra Pirinç Çeşme'den kopamıyor! Dalyan'da bikinisiyle şov yaptı

Serra Pirinç, önceki gün Dalyan sahilinde deniz kenarında uzanırken görüntülendi. Uzun süre denizin keyfini çıkaran oyuncu, ardından şezlonguna geçip güneşlenmeyi tercih etti. Ekranların yoğun temposundan uzaklaşan Pirinç, yaz boyunca rotasını Ege'den ayırmadı ve Çeşme'yi adeta ikinci evi haline getirdi.
Serra Pirinç kimdir?
Asıl adı Aleyna Serra Pirinç olan oyuncu, 19 Haziran 1997'de İstanbul'da dünyaya geldi. Bahçeşehir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu olan Pirinç, oyunculuk eğitimini Tiyatro Teras'ta tamamladı. Aslında oyunculuğa girişi tamamen tesadüf eseri gerçekleşti. Üniversite yıllarında menajeri kendisini Instagram'da keşfetti ve ofisine davet etti. O gün atılan adım, genç ismin hayatının yönünü tamamen değiştirdi.
Kamera karşısına ilk kez 2017'de çıktı. FOX ekranlarında yayınlanan Bizim Hikaye dizisinde canlandırdığı Müjde karakteri, ona kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandırdı. Sonrasında ise ardı ardına projeler geldi.
Serra Pirinç'in rol aldığı diziler
Genç oyuncunun kariyer yolculuğu oldukça dolu geçti. Vuslat'ta Ceylan, Mucize Doktor'da konuk oyuncu, Kağıt Ev'de Ela, Saklı'da Su, Tozluyaka'da Zeyno Sarı ve Benim Güzel Ailem'de Damla Akyol karakterlerine hayat verdi. Son olarak Kanal D'nin sevilen yapımı Yalan dizisinde Hazal Yıldız rolüyle izleyici karşısına çıktı.
Özel hayatında sade bir çizgi izleyen Pirinç, koyu bir Fenerbahçe taraftarı. En sevdiği dizi How I Met Your Mother, hayranlık duyduğu isim ise Neil Patrick Harris. Yani ekran dışında da eğlenceli bir kişiliğe sahip diyebiliriz.
Tatil kareleri sosyal medyada konuşuldu
Dalyan'daki görüntüler kısa sürede magazin gündemine taşındı. Takipçileri, oyuncunun rahat tavırlarını ve enerjik halini yorumlarla değerlendirdi. Instagram'da geniş bir kitle tarafından takip edilen genç isim, tatil paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Ege kıyılarının ünlüler için vazgeçilmez adres olduğu bu yaz, Çeşme yine yıldızlarla dolup taştı. Pirinç de bu kervana katılan isimlerden biri oldu. Yeni sezon projeleri henüz netleşmeyen oyuncu, şimdilik denizin ve güneşin keyfini sürüyor. Hayranları ise genç yeteneği önümüzdeki dönemde hangi dizide izleyeceklerini şimdiden merak ediyor.