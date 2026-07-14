Serra Pirinç Çeşme'den kopamıyor! Dalyan'da bikinisiyle şov yaptı

Tatil kareleri sosyal medyada konuşuldu



Dalyan'daki görüntüler kısa sürede magazin gündemine taşındı. Takipçileri, oyuncunun rahat tavırlarını ve enerjik halini yorumlarla değerlendirdi. Instagram'da geniş bir kitle tarafından takip edilen genç isim, tatil paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor. Ege kıyılarının ünlüler için vazgeçilmez adres olduğu bu yaz, Çeşme yine yıldızlarla dolup taştı. Pirinç de bu kervana katılan isimlerden biri oldu. Yeni sezon projeleri henüz netleşmeyen oyuncu, şimdilik denizin ve güneşin keyfini sürüyor. Hayranları ise genç yeteneği önümüzdeki dönemde hangi dizide izleyeceklerini şimdiden merak ediyor.