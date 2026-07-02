Yonca Evcimik'in Karadağ pozları sosyal medyayı salladı

Yonca Evcimik neden 'Çılgın Bediş' ile hatırlanıyor?



Sanatçı, müzik kariyerinin yanında oyunculuk alanında da geniş bir kitleye ulaştı. Canlandırdığı "Çılgın Bediş" karakteri, uzun süre ekranlarda kalan ve izleyicinin belleğine kazınan bir rol olarak anılıyor.



Bu karakter, Evcimik'in yalnızca müzikle değil televizyon dünyasıyla da özdeşleşmesini sağladı. Bugün gelen "Çılgın Bediş'ten bu yana değişmemiş" yorumları da sanatçının bu rolle kurduğu güçlü bağı bir kez daha gösterdi. Yonca Evcimik, hem müzikteki hem de ekrandaki üretkenliğiyle kuşaklar boyu takip edilen bir isim olmayı sürdürüyor.