Kadir İnanır'ın hatırası sonsuza kadar böyle yaşatılacak

Kadir İnanır için İETT tarafından özel bir saygı otobüsü tasarlandı ve bu araç İstanbul caddelerinde ustayı yaşatmaya başladı. İBB'ye bağlı kurumun sürdürdüğü kültürel projeler kapsamında hazırlanan otobüs, sanatçının hafızalardaki yerini bir kez daha hatırlattı.
Kadir İnanır saygı otobüsü hangi hatta hizmet veriyor?
Kadir İnanır'ın fotoğraflarıyla, filmlerinden seçilen karelerle ve toplumun ortak hafızasına kazınmış replikleriyle giydirilen otobüs, 57UL Beşiktaş–Kuruçeşme hattında sefere çıktı. Böylece bu güzergâhı kullanan yolcular, günlük yolculukları sırasında usta oyuncunun anısıyla karşılaşacak.
İETT'nin sosyal ve kültürel çalışmaları çerçevesinde tasarlanan araç, sanatçının sinemaya bıraktığı izi görünür kılmayı amaçlıyor. Kurumun daha önce farklı isimler için de benzer uygulamalara imza attığı biliniyor.
Kadir İnanır kimdir, hangi filmlerle tanınıyor?
Kadir İnanır, Yeşilçam'ın en çok sevilen erkek oyuncuları arasında yer alan bir isim. Uzun kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldı ve pek çok ödülle onurlandırıldı.
Sanatçı; "Tatar Ramazan", "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Yılanların Öcü" gibi Türk sinemasının başyapıtları arasında gösterilen yapımlarla milyonların gönlünde taht kurdu. Rol aldığı karakterler yıllar geçse de izleyicinin belleğinde canlılığını korudu.
Beyazperdedeki güçlü duruşu, jönlük döneminin ardından olgunlaşan oyunculuğuyla birleşince İnanır, kuşaktan kuşağa aktarılan bir sinema hafızasının parçası oldu. Filmlerindeki replikler bugün hâlâ dilden dile dolaşıyor.
Kadir İnanır'ın hatırası nasıl yaşatılacak?
Ustanın hatırası, İETT'nin saygı otobüsüyle İstanbul sokaklarında anılmaya devam edecek. 57UL hattında hizmet veren araç, sanatçının sinemaya kattığı değerin hem yeni kuşaklara hem de onu izleyerek büyüyenlere hatırlatılması açısından önem taşıyor.
Kadir İnanır'ın vefatı, sinema dünyasında derin bir boşluk bıraktı. Bu tür anma çalışmaları ise sanatçının eserlerinin ve mirasının unutulmadan gelecek yıllara taşınmasına katkı sunuyor.