Kadir İnanır'ın hatırası sonsuza kadar böyle yaşatılacak

Kadir İnanır kimdir, hangi filmlerle tanınıyor?



Kadir İnanır, Yeşilçam'ın en çok sevilen erkek oyuncuları arasında yer alan bir isim. Uzun kariyeri boyunca 180'den fazla filmde rol aldı ve pek çok ödülle onurlandırıldı.



Sanatçı; "Tatar Ramazan", "Selvi Boylum Al Yazmalım" ve "Yılanların Öcü" gibi Türk sinemasının başyapıtları arasında gösterilen yapımlarla milyonların gönlünde taht kurdu. Rol aldığı karakterler yıllar geçse de izleyicinin belleğinde canlılığını korudu.



