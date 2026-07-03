Ve Hande Ataizi bikini sezonunu açtı

Hande Ataizi, yaz aylarının vazgeçilmez adresi Bodrum'da keyifli anlar yaşadı. Güneşli havanın tadını çıkaran oyuncu, sade tarzıyla dikkatleri üzerine topladı. Kısa süreli kaçamağını sosyal medyada da takipçileriyle paylaşan sanatçı, hayranlarından bol bol beğeni topladı. Peki ekranların sevilen yüzü aslında kimdir?
Hande Ataizi kimdir?
Hande Ataizi, 2 Eylül 1973'te Bursa'da doğdu ve 2026 itibarıyla 52 yaşında. Mimar bir baba ile psikoloji profesörü bir annenin kızı olarak sanata yakın bir ortamda büyüdü. Ailesinin Selanik ve Kırım'a uzanan kökleri bulunuyor. Oyunculuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Ataizi, kariyerine sağlam bir temelle adım attı.
Hande Ataizi hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Sinemaya adımını 1996 yapımı Mum Kokulu Kadınlar filmiyle atan Hande Ataizi, daha ilk projesinde Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı. Bu çıkış, onu genç yaşta Türk sinemasının umut vaat eden isimlerinden biri hâline getirdi. 1998'de başlayan Ruhsar dizisiyse tanınırlığını ülke geneline taşıdı. İlerleyen yıllarda Camdaki Kız'da Cana Yalçın, Taş Kağıt Makas'ta ise Cumhuriyet savcısı Süreyya karakterine hayat verdi. Sinema ve dizilerin yanında pek çok televizyon programının sunuculuğunu da üstlendi, tiyatro sahnesinde de uzun yıllar boy gösterdi.
Hande Ataizi'nin özel hayatı nasıl?
Kariyeri kadar özel yaşamıyla da uzun süre gündemde kalan Hande Ataizi, 2012 yılında Amerikalı gazeteci Benjamin Harvey ile evlendi. Çiftin 2014 doğumlu Aslan Leon adında bir oğlu dünyaya geldi. İkili 2018'de yollarını ayırsa da oyuncu, annelik rolüne büyük önem verdiğini her fırsatta dile getirdi.
Boşanma sonrası kurdukları sağlıklı ebeveynlik ilişkisini örnek gösteren Ataizi, magazin dünyasının en renkli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bodrum'da çekilen son kareleri de onun ekranlar dışında da ilgi odağı olduğunu bir kez daha gösterdi.