Ve Hande Ataizi bikini sezonunu açtı

Hande Ataizi hangi dizi ve filmlerde oynadı?



Sinemaya adımını 1996 yapımı Mum Kokulu Kadınlar filmiyle atan Hande Ataizi, daha ilk projesinde Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kucakladı. Bu çıkış, onu genç yaşta Türk sinemasının umut vaat eden isimlerinden biri hâline getirdi. 1998'de başlayan Ruhsar dizisiyse tanınırlığını ülke geneline taşıdı. İlerleyen yıllarda Camdaki Kız'da Cana Yalçın, Taş Kağıt Makas'ta ise Cumhuriyet savcısı Süreyya karakterine hayat verdi. Sinema ve dizilerin yanında pek çok televizyon programının sunuculuğunu da üstlendi, tiyatro sahnesinde de uzun yıllar boy gösterdi.