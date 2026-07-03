Daha 17 fırtınalar estiriyor! Ezgi Dalgıç'ın kareleri sosyal medyayı salladı

Daha 17'de Sıla karakteri nasıl biri?



Daha 17'nin Sıla'sı, popüler ve bakımlı görünümüyle öne çıkan hırslı bir genç kız. Güçlü durmayı seven, statüye değer veren bu karakterin en büyük hayali moda dünyasında parlamak. Sıla'nın dizideki enerjisi, Ezgi Dalgıç'ın sahne kimliğiyle birleşince ortaya izleyicinin merakla takip ettiği bir figür çıktı. Dizide Teoman karakterinin sevgilisini de canlandıran oyuncu, bu yönüyle genç seyircinin ilgi odağı haline geldi. İlk bölümü 31 Mayıs 2026'da yayınlanan dizi, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor.