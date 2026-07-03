Daha 17 fırtınalar estiriyor! Ezgi Dalgıç'ın kareleri sosyal medyayı salladı

Ezgi Dalgıç, "Geç kalınan bazı fotoğraflar atıldı" notunu düşerek gönderisini yayınladı. Paylaşım daha ilk saatlerde 100 binin üzerinde beğeni topladı, altına yüzlerce yorum yağdı. Dizideki Sıla karakteriyle okulun moda ikonu haline gelen oyuncu, izleyicilerin de dikkatini bu yönüyle çekiyor.
Ezgi Dalgıç kimdir?
Ezgi Dalgıç, 2001 yılında Çanakkale'de doğdu, 2026 itibarıyla 25 yaşında. Tiyatro kökenli genç oyuncu, üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. Oyunculuk tarafında ise Müjdat Gezen Sanat Merkezi başta olmak üzere farklı kurumlarda kamera önü ve temel oyunculuk eğitimi aldı. Bu disiplinli hazırlık, onu kısa sürede yeni kuşağın aranan isimleri arasına taşıdı.
Ezgi Dalgıç hangi dizilerde oynadı?
Kariyerine televizyon projeleriyle giren Ezgi Dalgıç, ilk çıkışını Rüzgarlı Tepe dizisindeki Asu karakteriyle yaptı. Bu rol, genç oyuncunun geniş kitlelerce tanınmasında ilk basamağı oluşturdu. Ardından dijital yapım Arafta'da Aslı Taner karakterine hayat verdi ve ekrandaki varlığını güçlendirdi. 2026 yapımı Daha 17 ise onu yeniden arama trendlerinin zirvesine taşıdı.
Daha 17'de Sıla karakteri nasıl biri?
Daha 17'nin Sıla'sı, popüler ve bakımlı görünümüyle öne çıkan hırslı bir genç kız. Güçlü durmayı seven, statüye değer veren bu karakterin en büyük hayali moda dünyasında parlamak. Sıla'nın dizideki enerjisi, Ezgi Dalgıç'ın sahne kimliğiyle birleşince ortaya izleyicinin merakla takip ettiği bir figür çıktı. Dizide Teoman karakterinin sevgilisini de canlandıran oyuncu, bu yönüyle genç seyircinin ilgi odağı haline geldi. İlk bölümü 31 Mayıs 2026'da yayınlanan dizi, her pazar akşamı Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşuyor.
Oyuncunun sette çektiği kareler de bu ilginin sosyal medyaya taşınmasını sağladı. Dizideki rolüne göndermeyle "sinir bozucusun ama çok tatlısın" yorumları yapılırken, hayranları da "prenses" ve "parlayan yıldız" ifadeleriyle övgülerini sıraladı. Genç oyuncu, güzelliği ve ekran duruşuyla her paylaşımında biraz daha görünürlük kazanıyor.