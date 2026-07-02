Ünlü oyuncuya dillere destan evlenme teklifi

Buçe Buse Kahraman, bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşarak nişanlandığını duyurdu. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, magazin gündemine hızla oturdu.
Buçe Buse Kahraman'a evlilik teklifi nasıl geldi?
Teklif anı oldukça özenli hazırlanmış. Kaan Akyıldız, sahilde beyaz mumlarla çevrili bir alan oluşturdu ve tam bu noktada sevgilisine tektaş yüzüğü uzattı. Kahraman, o anki heyecanını gizlemeyerek "Evet" cevabını verdi ve nişan haberini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına eklediği "Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil" notu ise pek çok kişinin dikkatini çekti; çünkü fotoğraflardaki deniz temalı sahne, cümleyle birebir örtüşüyordu. Hayranları da bu duygusal notu görünce yorumlarda birbirine sevgi mesajları bıraktı.
Buçe Buse Kahraman'ın paylaşımı magazin dünyasını hareketlendirdi
Nişan haberinin ardından yorum bölümü adeta tebrik yağmuruna tutuldu. Sıla Türkoğlu, Ekin Mert Daymaz, İlayda Akdoğan, Emre Aslan, Tarık Emir Tekin, Dilara Aksüyek ve Berfu Yenenler gibi isimler, kısa sürede paylaşıma yorum bırakarak çifti kutladı. Üstelik takipçilerin çoğu, düğün tarihinin ne zaman olacağını merak ettiklerini de yazmaktan geri durmadı. Kısacası haber, hem meslektaşları hem de sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı buldu.
Buçe Buse Kahraman kimdir?
1996 yılında İzmir'de dünyaya gelen Buçe Buse Kahraman, oyunculuk aşkını üniversite yıllarında ciddiye aldı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü kazandı. Kariyerine 2017'de vizyona giren "Kötü Çocuk" filmiyle adım atan isim, ardından "Çarpışma" ve "Yasak Elma" gibi dizilerde farklı karakterlere hayat verdi.
Asıl kırılma noktası ise Star TV'de yayınlanan "Yalı Çapkını" oldu; canlandırdığı Pelin karakteri sayesinde geniş kitlelere ulaştı. Son olarak "Teşkilat" dizisinde Bahar Yanıkdağ rolüyle ekranlara dönen genç oyuncu, sekiz yılı aşkın kariyerinde hem sinema hem dizi tarafında istikrarlı işlere imza attı. Sosyal medyada da oldukça aktif olan Kahraman, paylaşımlarıyla hayranlarıyla sık sık bir araya geliyor.