Ünlü oyuncuya dillere destan evlenme teklifi

Buçe Buse Kahraman'a evlilik teklifi nasıl geldi?



Teklif anı oldukça özenli hazırlanmış. Kaan Akyıldız, sahilde beyaz mumlarla çevrili bir alan oluşturdu ve tam bu noktada sevgilisine tektaş yüzüğü uzattı. Kahraman, o anki heyecanını gizlemeyerek "Evet" cevabını verdi ve nişan haberini takipçileriyle paylaştı. Paylaşımına eklediği "Artık en sevdiğim masal Küçük Deniz Kızı değil" notu ise pek çok kişinin dikkatini çekti; çünkü fotoğraflardaki deniz temalı sahne, cümleyle birebir örtüşüyordu. Hayranları da bu duygusal notu görünce yorumlarda birbirine sevgi mesajları bıraktı.