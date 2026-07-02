Hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın son hali herkesi şaşırttı

Dilan Polat, ailenin korumalığını yapan kuzeni Can Polat'ın 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından zor bir dönemden geçiyordu. Yaşanan acı olayın etkisiyle sağlığı bozulan fenomen isim, yaklaşık 10 gün önce hastaneye yatırıldı. O günden bu yana sevenlerinin gözü kulağı Polat ailesinden gelecek haberlerdeydi.
Engin Polat eşinin son halini nasıl paylaştı?
Engin Polat, son paylaşımında eşinin hastanedeki bir karesine yer verdi. Fotoğrafın üzerine yazdığı "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder" notu ise kısa sürede gündeme oturdu. Bu kare, Dilan Polat'ın hastaneye yatışından sonra kamuoyuyla buluşan ilk görüntü olması bakımından da ayrıca önem taşıyor.
Paylaşımın altına binlerce geçmiş olsun mesajı yağdı. Takipçiler, ünlü çifte destek yorumlarıyla adeta akın etti.
Dilan Polat'ın sağlık durumu nasıl?
Kardeşinin durumuyla ilgili daha önce konuşan Sıla Doğu, bu süreçte fazla paylaşım yapmak istemediğini belirtti. Doğu, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ederek güzel dileklerin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.
Ailenin yakın çevresinden bir isim ise tabloyu daha net anlattı. "İyi demek haksızlık olur, inşallah iyi olacak" diyen yakın arkadaş, yaşananların yeni ortaya çıkmadığını, çocukluk döneminden beri süregelen bir rahatsızlığın son olaylarla derinleştiğini ve tedavinin bu yüzden gerekli hale geldiğini aktardı. Yani ünlü ismin toparlanması biraz zaman alacak gibi görünüyor.
Dilan Polat kimdir?
Dilan Polat, güzellik merkezleri zinciriyle adını duyuran ve sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan bir fenomen. Eşi Engin Polat ile birlikte kurdukları şirketler üzerinden uzun süre magazin gündeminin merkezinde yer aldı. Çift, geçmişte haklarında yürütülen soruşturma süreciyle de uzun süre konuşulmuştu.
Lüks yaşamı, iddialı paylaşımları ve renkli kişiliğiyle tanınan Polat, son aylarda ise ailesini sarsan kayıplar ve sağlık sorunlarıyla anılıyor. Sevenleri, ünlü fenomenin en kısa sürede eski günlerine dönmesini bekliyor. Tedavi sürecine dair yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde aile tarafından duyurulması muhtemel.