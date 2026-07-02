Hastaneye yatırılan Dilan Polat'ın son hali herkesi şaşırttı

Dilan Polat'ın sağlık durumu nasıl?



Kardeşinin durumuyla ilgili daha önce konuşan Sıla Doğu, bu süreçte fazla paylaşım yapmak istemediğini belirtti. Doğu, dualarını esirgemeyen herkese teşekkür ederek güzel dileklerin kendileri için çok kıymetli olduğunu dile getirdi.



Ailenin yakın çevresinden bir isim ise tabloyu daha net anlattı. "İyi demek haksızlık olur, inşallah iyi olacak" diyen yakın arkadaş, yaşananların yeni ortaya çıkmadığını, çocukluk döneminden beri süregelen bir rahatsızlığın son olaylarla derinleştiğini ve tedavinin bu yüzden gerekli hale geldiğini aktardı. Yani ünlü ismin toparlanması biraz zaman alacak gibi görünüyor.