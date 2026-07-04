Ünlü oyuncu Yunanistan'da sevgilisiyle aşk tazeledi

Kate Hudson Yunanistan tatilinde neler yaşadı?



Güneşin ve serin suların keyfini çıkaran ikili, gün boyunca sahilde yorgunluk atıp enerji topladı. Mayolarıyla denize giren çift, plajda uzun süre vakit geçirdi ve tatilin tadını sonuna kadar çıkardı. Çift, birbirine sarılıp öpüştüğü anlarla dikkat toplarken sahildeki tavırlarıyla ilişkilerindeki uyumu bir kez daha gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde ise Hudson ve Fujikawa, arkadaş grubuyla birlikte sürat teknesine binip kısa bir tura çıktı. Deniz turunun ardından tekrar sahile dönen ikili, güne keyifli bir final yaptı. Objektiflere yansıyan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı.