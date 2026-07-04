Ünlü oyuncu Yunanistan'da sevgilisiyle aşk tazeledi

Kate Hudson Yunanistan tatilinde bu sefer de aşk dolu kareleriyle konuşuldu. 46 yaşındaki oyuncu ile 2016 yılından beri birlikte olan, 2021'de de nişanlanan Fujikawa, sahilde birbirine sarılıp öpüşerek sevgi gösterisinde bulundu.
Kate Hudson Yunanistan tatilinde neler yaşadı?
Güneşin ve serin suların keyfini çıkaran ikili, gün boyunca sahilde yorgunluk atıp enerji topladı. Mayolarıyla denize giren çift, plajda uzun süre vakit geçirdi ve tatilin tadını sonuna kadar çıkardı. Çift, birbirine sarılıp öpüştüğü anlarla dikkat toplarken sahildeki tavırlarıyla ilişkilerindeki uyumu bir kez daha gösterdi. Günün ilerleyen saatlerinde ise Hudson ve Fujikawa, arkadaş grubuyla birlikte sürat teknesine binip kısa bir tura çıktı. Deniz turunun ardından tekrar sahile dönen ikili, güne keyifli bir final yaptı. Objektiflere yansıyan fotoğraflar kısa sürede sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı.
Kate Hudson kimdir?
Kate Hudson, sinema dünyasına usta oyuncu Goldie Hawn'ın kızı olarak adım attı ve zamanla kendi adını duyurmayı başardı. "Almost Famous" filmindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan oyuncu, sonraki yıllarda romantik komedi türünde pek çok yapımda rol aldı ve Hollywood'un aranan isimlerinden biri hâline geldi. Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündemine giren Hudson, üç farklı ilişkisinden üç çocuk sahibi oldu.
Danny Fujikawa ise müzisyen kimliğiyle tanınıyor ve kariyeri boyunca farklı gruplarda gitar çalıp şarkı sözü yazdı. Hudson ile 2016 yılında başlayan ilişkisi, 2021'de nişanla taçlandı ve çift o günden bu yana birlikteliklerini kamuoyu önünde sık sık paylaştı. Yunanistan'daki bu son tatil de ikilinin uzun süredir devam eden ilişkisinin en taze örneklerinden biri oldu.
Fotoğraflar, Backgrid UK üzerinden servis edildi.