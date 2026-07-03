Hatice Şendil'in bikinili tatil fotoğraflarına beğeni yağıyor

Hatice Şendil, eşiyle birlikte geçirdiği tatilde denizin ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Sahilde objektiflere yansıyan ikili, sade giyimleri ve rahat tavırlarıyla hoş anlar biriktirdi. Gün boyunca güneşlenip zaman zaman serinlemek için suya giren çift, gösterişten uzak duruşuyla takdir topladı. Paylaşılan karelerin ardından sosyal medyada da çiftin uyumu üzerine bolca yorum yapıldı. Peki ekranların sevilen ismi Hatice Şendil kim?
Hatice Şendil kimdir, kariyerinde hangi işlere imza attı?
Hatice Şendil, uzun yıllardır Türk dizi ve sinemasında rol alan tanınmış bir oyuncu. Almanya'da dünyaya gelen sanatçı, çocuk yaşta oyunculuğa adım attı ve kariyerini istikrarlı biçimde büyüttü. Geniş kitleler onu, reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisindeki Necla karakteriyle tanıdı. Bu rolün ardından Küçük Kadınlar, Bir Bulut Olsam ve Şeref Meselesi gibi yapımlarda başrolleri paylaştı. Hem dramatik hem duygusal karakterlerdeki başarısıyla kendine sağlam bir hayran kitlesi oluşturdu. Ekranlardaki doğal oyunculuğu, onu yıllar içinde sektörün aranan isimleri arasına taşıdı.
Hatice Şendil'in eşi Burak Sağyaşar kimdir?
Hatice Şendil'in hayat arkadaşı Burak Sağyaşar, televizyon ve dizi sektöründe faaliyet gösteren bir yapımcı. Perde arkasındaki çalışmalarıyla tanınan Sağyaşar, kamera önündeki eşiyle uyumlu birlikteliğiyle magazin gündeminde sık sık anılıyor. İkili 2013 yılında dünyaevine girdi ve o günden bu yana örnek çiftler arasında gösteriliyor. Evliliklerinden iki erkek çocuğu dünyaya gelen çift, aile hayatına verdikleri önemle biliniyor. Bodrum'daki tatil kareleri de bu uyumlu beraberliğin son yansıması oldu.
Hatice Şendil tatilde hangi anları paylaştı?
Oyuncu, Bodrum'daki dinlenme günlerinden yansıyan huzurlu kareleri takipçileriyle buluşturdu. Kalabalıktan uzak, sakin bir ortamı tercih eden çift, denizin serinliğinde keyifli saatler geçirdi. Şendil'in doğal ve gösterişsiz tarzı, paylaşımların altına yağan beğenilerle karşılık buldu. Yoğun sezonu geride bırakan oyuncu, bu kısa molayla hem dinlendi hem de sevenlerine hoş bir tatil albümü sundu. Çiftin samimi halleri, yaz aylarının en çok konuşulan magazin görüntüleri arasına girdi