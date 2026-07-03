Hatice Şendil'in bikinili tatil fotoğraflarına beğeni yağıyor

Hatice Şendil kimdir, kariyerinde hangi işlere imza attı?



Hatice Şendil, uzun yıllardır Türk dizi ve sinemasında rol alan tanınmış bir oyuncu. Almanya'da dünyaya gelen sanatçı, çocuk yaşta oyunculuğa adım attı ve kariyerini istikrarlı biçimde büyüttü. Geniş kitleler onu, reyting rekorları kıran Yaprak Dökümü dizisindeki Necla karakteriyle tanıdı. Bu rolün ardından Küçük Kadınlar, Bir Bulut Olsam ve Şeref Meselesi gibi yapımlarda başrolleri paylaştı. Hem dramatik hem duygusal karakterlerdeki başarısıyla kendine sağlam bir hayran kitlesi oluşturdu. Ekranlardaki doğal oyunculuğu, onu yıllar içinde sektörün aranan isimleri arasına taşıdı.