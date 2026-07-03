Tatilde aşk başkadır! Çağla Şıkel'in yeni sevgilisiyle görüntüleri olay oldu

Kaynak: Haber merkezi
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Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca, tatil rotasını bu sezon yine Ege'nin gözde ilçesine çevirdi. İkilinin güne kahvaltıyla başlayıp ardından suya girmesi, kamera karşısında geçirdikleri keyifli anları gözler önüne serdi. Çiftin uyumlu ve neşeli halleri, tatil karelerine damga vurdu.

Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca, tatil rotasını bu sezon yine Ege'nin gözde ilçesine çevirdi. İkilinin güne kahvaltıyla başlayıp ardından suya girmesi, kamera karşısında geçirdikleri keyifli anları gözler önüne serdi. Çiftin uyumlu ve neşeli halleri, tatil karelerine damga vurdu.

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Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Çeşme'de görüntülendi Önceki gün Şifne'deki bir tesiste bir araya gelen çift, sabahı birlikte kahvaltı yaparak açtı. Sonrasında motosurf yapan âşıklar, denizde hem eğlenceli hem de adrenalin dolu anlar yaşadı. Çağla Şıkel'in enerjik tavırları ve sevgilisiyle uyumu, tatil boyunca kendini belli etti. Güneşli havanın da eşlik ettiği gün boyunca ikili, sahilde bol bol vakit geçirdi ve çevredekilerin ilgisinden uzak kalmadı.

Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Çeşme'de görüntülendi

Önceki gün Şifne'deki bir tesiste bir araya gelen çift, sabahı birlikte kahvaltı yaparak açtı. Sonrasında motosurf yapan âşıklar, denizde hem eğlenceli hem de adrenalin dolu anlar yaşadı. Çağla Şıkel'in enerjik tavırları ve sevgilisiyle uyumu, tatil boyunca kendini belli etti. Güneşli havanın da eşlik ettiği gün boyunca ikili, sahilde bol bol vakit geçirdi ve çevredekilerin ilgisinden uzak kalmadı.

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Çağla Şıkel spor sırasında yaralandı Denizdeki hareketli anlar sırasında Çağla Şıkel'in bacaklarında sıyrıklar oluştu. Bu sıyrıkları sevgilisi Mertcan Tunca'ya gösteren ünlü isim, moralini bozmadan spora geri döndü. Dizlik takarak aktiviteye devam eden Şıkel, tatilin tadını sonuna kadar çıkarmayı tercih etti. Küçük yaralanmasına aldırış etmeden suya yeniden girmesi, formuna ve spora olan düşkünlüğüne dair de fikir verdi.

Çağla Şıkel spor sırasında yaralandı

Denizdeki hareketli anlar sırasında Çağla Şıkel'in bacaklarında sıyrıklar oluştu. Bu sıyrıkları sevgilisi Mertcan Tunca'ya gösteren ünlü isim, moralini bozmadan spora geri döndü. Dizlik takarak aktiviteye devam eden Şıkel, tatilin tadını sonuna kadar çıkarmayı tercih etti. Küçük yaralanmasına aldırış etmeden suya yeniden girmesi, formuna ve spora olan düşkünlüğüne dair de fikir verdi.

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Çağla Şıkel kimdir? Uzun yıllardır magazin dünyasının tanıdık yüzlerinden olan Çağla Şıkel, mankenlik kariyeriyle adını duyurdu. Katıldığı güzellik yarışmasında elde ettiği başarının ardından podyumların aranan isimlerinden biri oldu ve kısa sürede tanınırlığını artırdı.

Çağla Şıkel kimdir?

Uzun yıllardır magazin dünyasının tanıdık yüzlerinden olan Çağla Şıkel, mankenlik kariyeriyle adını duyurdu. Katıldığı güzellik yarışmasında elde ettiği başarının ardından podyumların aranan isimlerinden biri oldu ve kısa sürede tanınırlığını artırdı.

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Modellik kariyerinin yanında televizyon ekranlarında sunuculuk da yapan Şıkel, farklı programlarda izleyiciyle buluştu. Zaman zaman müzik çalışmalarıyla da hatırlanan ünlü isim, kariyeri boyunca birçok alanda kendini gösterdi. Şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki çocuğu olan Şıkel, sonraki dönemde bu evliliği bitirdi. Moda ve sanat dünyasındaki duruşuyla gündemde kalmayı sürdüren ünlü isim, özel hayatıyla da sık sık magazin sayfalarına konu oluyor.

Modellik kariyerinin yanında televizyon ekranlarında sunuculuk da yapan Şıkel, farklı programlarda izleyiciyle buluştu. Zaman zaman müzik çalışmalarıyla da hatırlanan ünlü isim, kariyeri boyunca birçok alanda kendini gösterdi. Şarkıcı Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten iki çocuğu olan Şıkel, sonraki dönemde bu evliliği bitirdi. Moda ve sanat dünyasındaki duruşuyla gündemde kalmayı sürdüren ünlü isim, özel hayatıyla da sık sık magazin sayfalarına konu oluyor.

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Serhat Ramay
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Serhat Ramay
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