Tatilde aşk başkadır! Çağla Şıkel'in yeni sevgilisiyle görüntüleri olay oldu

Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca Çeşme'de görüntülendi



Önceki gün Şifne'deki bir tesiste bir araya gelen çift, sabahı birlikte kahvaltı yaparak açtı. Sonrasında motosurf yapan âşıklar, denizde hem eğlenceli hem de adrenalin dolu anlar yaşadı. Çağla Şıkel'in enerjik tavırları ve sevgilisiyle uyumu, tatil boyunca kendini belli etti. Güneşli havanın da eşlik ettiği gün boyunca ikili, sahilde bol bol vakit geçirdi ve çevredekilerin ilgisinden uzak kalmadı.