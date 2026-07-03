İbrahim Tatlıses'in son hali merak ediliyordu, sonunda ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses kimdir?



Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses, arabesk ve halk müziğinin en güçlü seslerinden biri olarak tanınıyor. "İmparator" lakabıyla anılan sanatçı, müzik kariyerinin yanında sinema ve televizyon dünyasında da uzun yıllar boyunca sevilen bir isim oldu.



Onlarca albüme ve unutulmaz şarkıya imza atan Tatlıses, Türkiye'nin en çok tanınan sanatçılarından biri konumuna geldi. Yalnızca müzikte değil, başrolünde oynadığı filmlerle ve yıllarca sunduğu televizyon programlarıyla da geniş kitlelere ulaştı. 2011 yılında uğradığı silahlı saldırının ardından zorlu bir tedavi dönemi geçiren sanatçı, o günden bu yana sağlığıyla sık sık gündeme geldi. Sahneye ve ekranlara zaman zaman dönen usta ismin her yeni haberi, geniş bir hayran kitlesi tarafından yakından takip ediliyor.

