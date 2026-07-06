Tarkan'ın yeni imajı ülkeyi ikiyi böldü

Tarkan, Dortmund'daki açık hava konserini tamamladıktan sonra saçlarını kısacık kestirdi. İstanbul ve Ankara sahnelerinin ardından Almanya'da binlerce hayranıyla buluşan sanatçı, yaz sıcağına uygun yeni halini vakit kaybetmeden sosyal medya hesabından duyurdu. "Sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim, nasıl olmuş?" notuyla paylaştığı kare, kısa sürede yüz binlerce etkileşim topladı.
Tarkan'ın yeni imajına gelen tepkiler ne oldu?
Paylaşım hem Türkiye'de hem yurt dışında hızla yayıldı. Ancak yorumlar tek yönlü kalmadı; sanatçının bu tercihi takipçileri âdeta iki kampa ayırdı. Bir grup, sade ve dinç görünümü çok beğendiğini söyleyerek övgü yağdırdı. Diğer bir kesim ise değişikliği yadırgadı, kimileri "ne imajı, sadece zayıflamış" diyerek eski haline duyduğu özlemi dile getirdi.
Ünlü isimler de sessiz kalmadı. Demet Akalın kısa ve net biçimde "Daima 1" yorumuyla desteğini gösterdi. Ebru Polat'ın "Bir insanın her hali mi güzel olur?" sözleri ise hafif iğneleyici bulundu ve tartışmayı daha da alevlendirdi. Böylece basit bir saç kesimi, günün en çok konuşulan magazin başlığına dönüştü.
Tarkan kimdir?
Tarkan Tevetoğlu, 17 Ekim 1972'de Almanya'nın Alzey kentinde dünyaya geldi. Çocukluğunun bir bölümünü Almanya'da geçirdikten sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Müzik kariyerine 1992'de çıkardığı "Yine Sensiz" albümüyle adım attı ve daha ilk projesiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.
Asıl çıkışını ise 1994 tarihli "Aacayipsin" albümüyle yakaladı. "Şıkıdım" ve benzeri parçalar, onu yalnızca Türkiye'de değil Avrupa'dan Latin Amerika'ya kadar pek çok ülkede tanınır kıldı.
Tarkan'a Megastar unvanını kazandıran şarkı hangisi?
Sanatçının kariyerini zirveye taşıyan eser, 1997'de yayımlanan "Şımarık" oldu. Öpücük sesiyle akıllarda kalan bu parça, dünya çapında listelere girdi ve farklı dillerde yorumlandı.
Bu başarının ardından "Megastar" lakabıyla anılmaya başlayan Tarkan, ilerleyen yıllarda "Kuzu Kuzu", "Dudu" ve "Yolla" gibi hitlerle popülaritesini korudu. Bugün Türk pop müziğinin en çok satan ve en çok konuşulan ismi olarak sahnelerdeki yerini sürdürüyor.