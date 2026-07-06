Tarkan'ın yeni imajı ülkeyi ikiyi böldü

Tarkan'ın yeni imajına gelen tepkiler ne oldu?



Paylaşım hem Türkiye'de hem yurt dışında hızla yayıldı. Ancak yorumlar tek yönlü kalmadı; sanatçının bu tercihi takipçileri âdeta iki kampa ayırdı. Bir grup, sade ve dinç görünümü çok beğendiğini söyleyerek övgü yağdırdı. Diğer bir kesim ise değişikliği yadırgadı, kimileri "ne imajı, sadece zayıflamış" diyerek eski haline duyduğu özlemi dile getirdi.