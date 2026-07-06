İrem Derici'den flaş karar! O isimle evleniyor

İrem Derici, şubat ayında nişanlandığı Melih Kunukcu ile evlilik yolunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Sanatçı, yıl kapanmadan nikah masasına oturabileceklerini, ancak büyük bir düğün planlarının olmadığını söyledi. "Belki yıl bitmeden bir nikah olur, düğün düşünmüyoruz" sözleriyle çiftin sade bir tören tercih edeceğini ima etti.
İrem Derici kimdir?
İrem Derici, Türk pop müziğinin tanınan seslerinden biri. 1987 doğumlu şarkıcı, güçlü vokali ve iddialı sahne duruşuyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kariyerinin dönüm noktası, "Kalbimin Tek Sahibine" adlı parçayla geldi; şarkı yayımlandığı dönemde uzun süre listelerin zirvesinde kaldı.
O günden bu yana pek çok single ve albüm çıkaran sanatçı, sadece müziğiyle değil samimi ve rahat üslubuyla da magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Sosyal medyada takipçileriyle kurduğu doğrudan iletişim, onu meslektaşlarından ayıran özelliklerden biri.
İrem Derici Melih Kunukcu ile ne zaman evlenecek?
Çiftin ilişkisi şubat ayındaki nişanla resmileşti. Derici, konser çıkışında "Müstakbel eşimin yanına koşacağım" diyerek nişanlısına olan bağlılığını gösterdi. Kesin bir tarih vermese de yıl sonuna kadar nikahın gerçekleşme ihtimalini açık bıraktı.
39 yaşına girdiğini belirten şarkıcı, bu yaz iş temposunun yoğunluğu ve yeni aldığı evin tadilatı nedeniyle tatile çıkamayacağını da anlattı. Çeşme'yi Bodrum'a tercih ettiğini, dostlarının çoğunun burada olması sayesinde konserlerinin daha keyifli geçtiğini ekledi.
İrem Derici'den Demet Akalın düeti sinyali
Basın toplantısında müzik dünyasına dair sorular da gündeme geldi. Derici, Demet Akalın'ın yeni şarkısı "Bi' Şey Mi Dedin?"i çok sevdiğini söyledi. İki isim arasında olası bir düet sorulduğunda ise sıcak yaklaştı ve böyle bir iş birliğine her zaman açık olduğunu belirtti.
Geçmişte Burcu Güneş ile yaşadığı tartışmalarla ilgili soruları ise kısa kesti. Eski polemikleri kapattığını, kimseyle bir husumeti kalmadığını dile getirdi. Sanatçı önümüzdeki dönemde 13 şarkılık yeni albümüne ve klip çalışmalarına odaklanacağını da sözlerine ekledi.