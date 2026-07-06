İrem Derici'den flaş karar! O isimle evleniyor

İrem Derici kimdir?



İrem Derici, Türk pop müziğinin tanınan seslerinden biri. 1987 doğumlu şarkıcı, güçlü vokali ve iddialı sahne duruşuyla kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Kariyerinin dönüm noktası, "Kalbimin Tek Sahibine" adlı parçayla geldi; şarkı yayımlandığı dönemde uzun süre listelerin zirvesinde kaldı.



O günden bu yana pek çok single ve albüm çıkaran sanatçı, sadece müziğiyle değil samimi ve rahat üslubuyla da magazin gündeminde sık sık yer buluyor. Sosyal medyada takipçileriyle kurduğu doğrudan iletişim, onu meslektaşlarından ayıran özelliklerden biri.



