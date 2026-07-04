Şükran Ovalı'nın Çeşme tatilinden sıcak kareler

Özel hayatında ise 2017 yılında Roma'da eski Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine giren oyuncu, 2018 doğumlu kızı Mihran Ela ile birlikte üç kişilik mutlu bir aile tablosu çiziyor. Anne olduktan sonra kariyerine kısa bir ara veren Ovalı, ilerleyen dönemde yeniden setlere dönerek hem annelik hem de oyunculuk kimliğini bir arada sürdürdü.