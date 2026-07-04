Şükran Ovalı'nın Çeşme tatilinden sıcak kareler

Şükran Ovalı Çeşme tatilinde şezlonga uzanıp objektif karşısına geçti ve paylaştığı kareler takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Tatil rotasını yine sevdiği sahil kasabasından yana kullanan oyuncu, güneşli günlerin tadını ailesiyle birlikte çıkardı.
Şükran Ovalı Çeşme tatilinde neler paylaştı?
Leopar desenli ve kırmızı tonlardaki mayolarıyla objektiflere yansıyan Ovalı, şezlongda verdiği pozlarla dikkat çekti. Sahilde geçirdiği saatlerin ardından deniz kenarında poz veren oyuncu, tatilin keyfini adım adım paylaştı. Paylaştığı fotoğraflara "Güneş yerinde" notunu düşen oyuncuya eşi Caner Erkin de "Sevgilim" yorumuyla karşılık verdi. Çiftin samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı ve sosyal medyada geniş yankı buldu. Ovalı'nın kızı Mihran Ela ile geçirdiği vakitler de takipçilerin gözünden kaçmadı, aile üçlüsünün huzurlu tatil kareleri hayranlarını mutlu etti.
Şükran Ovalı kimdir?
Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985'te İzmir'in Eşrefpaşa semtinde dünyaya geldi. Çocukluğunu İzmir Bahçelievler'de geçiren oyuncu, liseyi tamamladıktan sonra oyunculuk hayali için İstanbul'a taşındı ve eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tamamladı. Kariyerine 2006 yılında "Ezo Gelin" dizisiyle adım atan Ovalı, kısa sürede ekranların aranan isimlerinden biri hâline geldi.
Sonraki yıllarda "Kötü Yol", "Familya", "Vatanım Sensin" ve "Ufak Tefek Cinayetler" gibi yapımlarda rol alan sanatçı, güçlü kadın karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Hâlen ekranlarda yer alan "Yargı" dizisinde savcı Derya karakterini canlandırıyor.
Özel hayatında ise 2017 yılında Roma'da eski Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin ile dünyaevine giren oyuncu, 2018 doğumlu kızı Mihran Ela ile birlikte üç kişilik mutlu bir aile tablosu çiziyor. Anne olduktan sonra kariyerine kısa bir ara veren Ovalı, ilerleyen dönemde yeniden setlere dönerek hem annelik hem de oyunculuk kimliğini bir arada sürdürdü.