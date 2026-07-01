Sosyal medya sallandı! Ünlü fenomeni çıplak diye uçağa almadılar

Edda Elisa, fitness içerikleriyle takipçi toplayan bir isim, ancak bu kez adını sporla değil bir uçak kriziyle duyurdu. Havalimanına vardığında görevliler, üzerindeki kombinin uçuş kurallarına uymadığını söyleyerek genç kadını uçağa almadı ve olayın ayrıntıları saatler içinde yayıldı.
Edda Elisa kimdir?
Edda Elisa, Almanya'da yaşayan ve sosyal medyada fitness paylaşımlarıyla tanınan bir içerik üreticisi. Spor odaklı videoları, antrenman rutinleri ve yaşam tarzı gönderileriyle geniş bir kitleye ulaştı. İnternet üzerinden büyüyen popülaritesi sayesinde adı zaman zaman magazin gündeminde de anıldı. Bu son olay ise onu bambaşka bir sebeple manşetlere taşıdı, çünkü artık konuşulan şey içerikleri değil, havalimanında başına gelenler oldu.
"Üzerinizde hiçbir şey yok" sözleri neden söylendi?
Yaşadıklarını takipçileriyle bir video üzerinden paylaşan Elisa, görevlilerin tavrı karşısında büyük şaşkınlık yaşadığını anlattı. Kendisine mevcut haliyle uçağa binemeyeceğinin söylendiğini, üzerine mutlaka ek bir kıyafet giymesi gerektiğinin belirtildiğini aktardı. Görevlilerin ona, üzerinde adeta hiçbir şey bulunmadığını, normal sayılabilecek bir kıyafetle gelmediğini ve ancak bir şeyler giymesi durumunda geçişine izin verileceğini ilettiğini söyledi. Elisa ise kombininin uçuşa engel olacağını hiç düşünmediğini vurguladı.
Seyahatini iptal etmemek için geri adım attı
Görevlilerin bu net tutumu karşısında fenomen zor bir tercihle baş başa kaldı. Planladığı yolculuğu suya düşürmek istemeyen Elisa, sonunda uçağa binebilmek adına üzerine bir şey giymek zorunda kaldı. O anları, "Büyük bir şaşkınlık yaşadım, uçmak için mecburen üstüme bir şey aldım" sözleriyle özetledi. Yaşananların ardından sosyal medyada kıyafet özgürlüğü ile hava yolu kuralları arasındaki denge yeniden tartışma konusu oldu, olay hakkında yorumlar hızla çoğaldı. Kimi kullanıcılar görevlilerin tutumunu haklı bulurken, kimileri de fenomenin yanında yer aldı ve olay iki farklı görüşün çarpıştığı bir tartışmaya dönüştü.