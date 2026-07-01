Sosyal medya sallandı! Ünlü fenomeni çıplak diye uçağa almadılar

Seyahatini iptal etmemek için geri adım attı



Görevlilerin bu net tutumu karşısında fenomen zor bir tercihle baş başa kaldı. Planladığı yolculuğu suya düşürmek istemeyen Elisa, sonunda uçağa binebilmek adına üzerine bir şey giymek zorunda kaldı. O anları, "Büyük bir şaşkınlık yaşadım, uçmak için mecburen üstüme bir şey aldım" sözleriyle özetledi. Yaşananların ardından sosyal medyada kıyafet özgürlüğü ile hava yolu kuralları arasındaki denge yeniden tartışma konusu oldu, olay hakkında yorumlar hızla çoğaldı. Kimi kullanıcılar görevlilerin tutumunu haklı bulurken, kimileri de fenomenin yanında yer aldı ve olay iki farklı görüşün çarpıştığı bir tartışmaya dönüştü.

