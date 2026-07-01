Deniz Akkaya gözaltına alındı! İşte şok eden gözaltı gerekçesi

Deniz Akkaya, İstanbul'daki evinden ayrılıp Kocaeli'nin Kartepe ilçesine yerleştikten sonra kaldığı evde yaşanan bir kavganın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Eski manken, bir süredir arkadaşı Kürşat A.'nın evinde kalıyordu, ancak bu birliktelik beklenmedik biçimde son buldu.
Kartepe'deki evde neler yaşandı?
Kartepe'deki evde çıkan tartışmanın nasıl başladığı henüz netleşmedi. Aktarılan bilgilere göre iki arkadaş arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüdü ve kontrolden çıktı. Akkaya'nın bu sırada sinir krizi geçirdiği, ardından ev sahibi arkadaşına yönelik fiziksel bir müdahalede bulunduğu ileri sürüldü. İddiaya göre kavga büyürken evdeki bazı eşyalar da kırıldı, ortaya ciddi bir maddi zarar çıktı. Sakin bir arkadaş ziyareti olarak başlayan sürecin bu şekilde bir kavgaya dönüşmesi, çevredekiler için de sürpriz oldu.
Polis gözaltına aldı, soruşturma sürüyor
Evde yaşanan arbede üzerine durum vakit kaybetmeden emniyete bildirildi. İhbarı alan polis ekipleri kısa sürede adrese ulaştı, ilk incelemelerin ardından yasal işlemleri başlattı. Arkadaşına saldırdığı ve eşyalara zarar verdiği öne sürülen Deniz Akkaya, ekiplerce gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yetkililerin olaya ilişkin başlattığı soruşturma halen devam ediyor. Tarafların ifadeleri ve olayın perde arkasına dair ayrıntıların ilerleyen saatlerde daha net ortaya çıkması bekleniyor.
Deniz Akkaya kimdir?
Deniz Akkaya, 1990'lı yıllarda mankenlik ve podyum çalışmalarıyla adını duyuran, sonrasında televizyon programları ve magazin gündemiyle sık sık anılan bir isim. Kariyeri boyunca hem moda dünyasındaki işleri hem de yaşadığı tartışmalarla konuşuldu. Yıllar içinde farklı projelerde yer aldı, zaman zaman katıldığı programlarla, zaman zaman da özel hayatına dair haberlerle magazin sayfalarında kendine yer buldu. Son dönemde İstanbul'dan uzaklaşıp Kocaeli tarafına taşınması da onunla ilgili merakı artıran gelişmelerden biri oldu. Uzun süredir kamuoyunun yakından takip ettiği bir isim olması, yaşadığı bu son olayın da geniş yankı bulmasına yol açtı.