Deniz Akkaya gözaltına alındı! İşte şok eden gözaltı gerekçesi

Kartepe'deki evde neler yaşandı?



Kartepe'deki evde çıkan tartışmanın nasıl başladığı henüz netleşmedi. Aktarılan bilgilere göre iki arkadaş arasındaki sözlü atışma kısa sürede büyüdü ve kontrolden çıktı. Akkaya'nın bu sırada sinir krizi geçirdiği, ardından ev sahibi arkadaşına yönelik fiziksel bir müdahalede bulunduğu ileri sürüldü. İddiaya göre kavga büyürken evdeki bazı eşyalar da kırıldı, ortaya ciddi bir maddi zarar çıktı. Sakin bir arkadaş ziyareti olarak başlayan sürecin bu şekilde bir kavgaya dönüşmesi, çevredekiler için de sürpriz oldu.