Simge Barankoğlu'na tahliye! Müstehcen fotoğrafları yeniden gündemde

Simge Barankoğlu, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınıp müstehcenlik suçlamasıyla cezaevine gönderildikten sonra serbest bırakıldı. Tahliye olduğunu kendi hesabından açıklayan fenomen, aynı paylaşımda hesabıyla ilgili kritik bir karar aldığını da duyurdu ve bu haber magazin dünyasında hızla yayıldı.
Simge Barankoğlu kimdir?
Simge Barankoğlu, sosyal medya üzerinden büyük bir takipçi kitlesine ulaşan tanınan bir fenomen. Paylaştığı içeriklerle geniş bir kesime hitap eden Barankoğlu'nun, tutuklanmadan önce abonelik sistemi üzerinden ayda yaklaşık 5 milyon lira kazandığı ileri sürüldü. İsmi son dönemde daha çok yürütülen soruşturma ve tutukluluk süreciyle anıldı. Operasyon kapsamında adı geçen fenomenler arasında yer alması, onu magazin ve gündem sayfalarının ortak konusu haline getirdi. Serbest kalmasının ardından attığı adımlar da bir kez daha adını manşetlere taşıdı.
Hesabında nasıl bir değişikliğe gitti?
Serbest kaldıktan sonra sosyal medya profilinde köklü bir temizliğe girişen Barankoğlu, geçmişte yaptığı paylaşımların önemli bir bölümünü hesabından kaldırdı. Takipçilerine seslenen fenomen, profilinde bulunan yaklaşık 490 gönderiden 400 kadarını sildiğini aktardı. Kaldırdığı içeriklerin, kendi ifadesiyle müstehcenlik suçu doğurabilecek nitelikte paylaşımlar olduğunu belirtti.
Bundan sonrası için ne söyledi?
Yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte tarzını değiştireceğinin sinyalini veren Barankoğlu, artık bu tür içeriklere yer vermeyeceğini dile getirdi. Abonelik sisteminin hâlâ açık olduğunu, ancak yalnızca kendi tabiriyle normal fotoğraflar paylaşacağını söyledi. Fenomenin bu kararı, takipçileri arasında farklı tepkilere yol açtı ve sosyal medyada geniş yankı buldu.
Yorumlarda kimileri esprili bir dille yaklaşırken, kimileri de yaşanan sürecin fenomen üzerindeki etkisine değindi. Barankoğlu'nun bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu olmayı sürdürüyor. Sürecin fenomenin içerik anlayışını kalıcı biçimde değiştirip değiştirmeyeceği, önümüzdeki dönemde netlik kazanacak.