Simge Barankoğlu'na tahliye! Müstehcen fotoğrafları yeniden gündemde

Simge Barankoğlu kimdir?



Simge Barankoğlu, sosyal medya üzerinden büyük bir takipçi kitlesine ulaşan tanınan bir fenomen. Paylaştığı içeriklerle geniş bir kesime hitap eden Barankoğlu'nun, tutuklanmadan önce abonelik sistemi üzerinden ayda yaklaşık 5 milyon lira kazandığı ileri sürüldü. İsmi son dönemde daha çok yürütülen soruşturma ve tutukluluk süreciyle anıldı. Operasyon kapsamında adı geçen fenomenler arasında yer alması, onu magazin ve gündem sayfalarının ortak konusu haline getirdi. Serbest kalmasının ardından attığı adımlar da bir kez daha adını manşetlere taşıdı.