Melis Sezen bu kez bikinisiyle mest etti

Melis Sezen, İzmir'in Ildır bölgesinde geçirdiği tatilden ard arda paylaştığı karelerle gündemin ilk sıralarına yerleşti. Doğal haliyle poz veren oyuncu, gittiği yere olan hayranlığını "Reklam değil, aşırı sevgim" notuyla anlatınca fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni topladı.
Melis Sezen kimdir?
Melis Sezen, son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından biri. Başarılı rolleriyle ekranda kendine sağlam bir yer edinen sanatçı, oyunculuğunun yanında sosyal medyadaki samimi ve enerjik paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Doğal tavırları, kendine has tarzı ve içten üslubu sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bu kez de adını, bir yapımla değil çıktığı yaz tatiliyle magazin sayfalarına taşıdı.
Ildır'a "mistik yaz çiçeğim" dedi
Sezonun yorgunluğunu üzerinden atmak isteyen Sezen, kendini denizin ve doğanın kollarına bıraktı. İzmir'in şirin sahil kasabası Ildır'da çektirdiği fotoğrafların altına oldukça duygusal bir not iliştirdi. Herhangi bir iş birliği ya da sponsorluk söz konusu olmadığını özellikle vurgulayan oyuncu, bu satırları tamamen içinden geldiği için yazdığını anlattı. Paylaşımında Ildır'ı "mistik yaz çiçeğim" ve "kadim ruhlu saklı cennetim" sözleriyle tarif etti, buraya duyduğu bağı okuyucularıyla paylaştı.
Tatil karelerine yorum yağdı
Melis Sezen'in hem doğallığını yansıtan fotoğrafları hem de Ildır'a duyduğu sevgiyi içtenlikle dile getiren gönderisi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum alan kareler, oyuncunun sayfasını hareketlendirdi. Kimi takipçiler manzaranın güzelliğine hayran kaldığını yazarken, kimileri de Sezen'in tatil beldesine olan sevgisini paylaştı.
Ünlü oyuncunun bu içten paylaşımı, yaz aylarının magazin gündemine bambaşka bir renk kattı ve Ildır'ı da merak edilen tatil rotaları arasına soktu. Küçük bir sahil kasabasının kısa sürede bu kadar konuşulur hale gelmesi, sosyal medyanın gücünü bir kez daha gösterdi.