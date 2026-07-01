Melis Sezen bu kez bikinisiyle mest etti

Melis Sezen kimdir?



Melis Sezen, son yılların en çok konuşulan genç oyuncularından biri. Başarılı rolleriyle ekranda kendine sağlam bir yer edinen sanatçı, oyunculuğunun yanında sosyal medyadaki samimi ve enerjik paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Doğal tavırları, kendine has tarzı ve içten üslubu sayesinde geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Bu kez de adını, bir yapımla değil çıktığı yaz tatiliyle magazin sayfalarına taşıdı.