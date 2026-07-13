Özge Yağız ve Kübra Balcan Çeşme'de bikiniyle böyle görüntülendi

Özge Yağız ve Kübra Balcan, Çeşme'nin en çok tercih edilen plajlarından birinde objektiflere takıldı. Yakın arkadaş olan iki oyuncu, setin yorucu temposundan uzaklaşmak için Alaçatı'yı seçti. Denize girip güneşlenen ikilinin plajdan yansıyan kareleri, magazin sayfalarında hızla dolaşıma girdi ve yüksek etkileşim topladı.
Özge Yağız ve Kübra Balcan Ege'de nasıl vakit geçirdi?
Set stresini denizde bırakan iki isim, gün boyu hem güneşlendi hem de serinlemek için sık sık suya girdi. Deniz keyfi sırasında uzun uzun sohbet eden oyuncular, oldukça neşeli görünüyordu. Plaj kombinleriyle de beğeni toplayan ikili, serinledikten sonra localarına geçip dinlenmeye devam etti. Yani program gayet net: deniz, güneş ve bol kahkaha.
Plajda tüm bakışlar onlardaydı
Kısa bir yüzme turu atan Özge Yağız ve Kübra Balcan, formda görüntüleriyle plajdakilerin ilgisini üzerine çekti. Sosyal medya kullanıcıları da ikilinin fit hallerine yorum yağdırdı. Üstelik bu kareler, haftanın en çok konuşulan magazin başlıkları arasına girmeyi başardı. Setten sahile uzanan bu keyifli geçiş, takipçiler tarafından da epey sevildi.
Özge Yağız kimdir?
1997 doğumlu İstanbullu oyuncu, kariyerine mankenlik ve reklam çalışmalarıyla başladı. Asıl çıkışını "Yemin" dizisindeki Reyhan karakteriyle yakaladı. Ardından "Sol Yanım" ve "Baba" gibi yapımlarda rol alarak adından söz ettirdi. Genç yaşına rağmen geniş bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor.
Kübra Balcan ise ekranların yükselen isimlerinden. Dizi projelerindeki performansıyla dikkatleri üzerine toplayan genç oyuncu, doğal tarzıyla da magazin gündeminde kendine yer buluyor. İki arkadaşın Ege'deki bu samimi tatil kareleri, yaz boyunca benzer görüntülerin geleceğinin de habercisi gibi. Ama şimdilik ikili, Alaçatı güneşinin tadını çıkarmaya devam ediyor.