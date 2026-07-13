Özge Yağız ve Kübra Balcan Çeşme'de bikiniyle böyle görüntülendi

Özge Yağız ve Kübra Balcan Ege'de nasıl vakit geçirdi?



Set stresini denizde bırakan iki isim, gün boyu hem güneşlendi hem de serinlemek için sık sık suya girdi. Deniz keyfi sırasında uzun uzun sohbet eden oyuncular, oldukça neşeli görünüyordu. Plaj kombinleriyle de beğeni toplayan ikili, serinledikten sonra localarına geçip dinlenmeye devam etti. Yani program gayet net: deniz, güneş ve bol kahkaha.



