Saç saça kavga! Icardi başka birini öpmeye çalıştı ortalık karıştı

Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez arasında ciddi bir kriz yaşandığı öne sürüldü. İtalyan magazin dergisi Divi e Donna'nın gündeme taşıdığı iddialara göre ikili, tatil için bulundukları Arjantin'de bir gece kulübüne gitti ve o gece işler beklenmedik bir noktaya vardı.
Mauro Icardi gece kulübünde ne yaptı?
Dergide yer alan iddiaya göre Icardi, eğlencenin ortasında 22 yaşındaki Ekaterina Milena Ojeda adlı genç bir kadını öpmeye çalıştı. Üstelik bu an, hemen yanı başındaki China Suarez'in gözünden kaçmadı.
Yaşananlar karşısında adeta çılgına dönen Suarez'in genç kadını saçından çekerek ittiği, ardından güvenlik görevlilerine seslenip Ojeda'nın mekandan çıkarılmasını istediği anlatılıyor. Yani gece kulübündeki eğlence, kısa sürede herkesin izlediği bir kavgaya dönüştü.
China Suarez neden evi terk etti?
China Suarez, o gecenin ardından öfkesini eve taşıdı ve iddiaya göre yaşadıkları evi terk etti. Arjantinli oyuncunun Icardi'nin tüm barışma çabalarına rağmen geri dönmeye yanaşmadığı konuşuluyor. Futbolcunun sevgilisini ikna etmek için uğraştığı ancak şimdilik sonuç alamadığı ifade ediliyor.
Söz konusu iddialar hem Arjantin hem de İtalya basınında geniş yer buldu. Ama ne Icardi cephesinden ne de Suarez tarafından konuya dair bir açıklama geldi. Çiftin sessizliği, kulislerdeki dedikoduları daha da alevlendirmiş durumda.
Mauro Icardi ile China Suarez ilişkisi nasıl başladı?
Mauro Icardi'nin özel hayatı yıllardır magazin manşetlerinden düşmüyor. Eski eşi ve menajeri Wanda Nara ile yaşadığı gürültülü ayrılığın perde arkasında da China Suarez ismi vardı. Wanda Nara, 2021'de eşinin Suarez ile mesajlaştığını ortaya çıkarmış ve bu olay dünya çapında ses getirmişti.
İlerleyen dönemde Icardi ile Suarez ilişkilerini resmen duyurdu. Çift bir süredir birlikteliğini sürdürüyordu. Şimdi ise Arjantin'deki gece kulübü iddiası, bu ilişkinin geleceğini tartışmaya açtı. Tarafların önümüzdeki günlerde sessizliğini bozup bozmayacağı merak konusu.