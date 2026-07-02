Saç saça kavga! Icardi başka birini öpmeye çalıştı ortalık karıştı

China Suarez neden evi terk etti?



China Suarez, o gecenin ardından öfkesini eve taşıdı ve iddiaya göre yaşadıkları evi terk etti. Arjantinli oyuncunun Icardi'nin tüm barışma çabalarına rağmen geri dönmeye yanaşmadığı konuşuluyor. Futbolcunun sevgilisini ikna etmek için uğraştığı ancak şimdilik sonuç alamadığı ifade ediliyor.



Söz konusu iddialar hem Arjantin hem de İtalya basınında geniş yer buldu. Ama ne Icardi cephesinden ne de Suarez tarafından konuya dair bir açıklama geldi. Çiftin sessizliği, kulislerdeki dedikoduları daha da alevlendirmiş durumda.